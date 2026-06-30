Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠOKANTNO

Majka ostavila djecu zaključanu u automobilu na vrućini: Policija zatekla užasan prizor

Policija je odmah stigla na lice mjesta i uz pomoć metalne poluge otvorila vozilo

Kosovska policija. Platforma X

M. Až.

30.6.2026

U Prizrenu je jedna majka kažnjena sa 300 eura nakon što je ostavila maloljetnu djecu zaključanu u automobilu tokom visokih temperatura.

O slučaju je danas izvijestila policija Kosova.

Navodi se da je u subotu, 27. juna, oko 17.50 sati, policija dobila dojavu da se u parkiranom vozilu u jednom tržnom centru u Prizrenu nalazi više djece zaključane u automobilu, iscrpljene od vrućine, s obzirom na to da su, prema navodima, temperature bile izrazito visoke.

Policija je odmah stigla na lice mjesta i uz pomoć metalne poluge otvorila vozilo.

Djeca su, kako se ističe, bila umorna i dehidrirana zbog vrućine.

U međuvremenu je na lice mjesta došla i njihova majka.

Ona je kažnjena sa 300 eura zbog "nebrige o maloljetnicima".

Policija je potom uputila apel građanima na oprez.

# KOSOVO
# PRIZREN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.