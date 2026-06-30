Majka ostavila djecu zaključanu u automobilu na vrućini: Policija zatekla užasan prizor

U Prizrenu je jedna majka kažnjena sa 300 eura nakon što je ostavila maloljetnu djecu zaključanu u automobilu tokom visokih temperatura.

O slučaju je danas izvijestila policija Kosova.

Navodi se da je u subotu, 27. juna, oko 17.50 sati, policija dobila dojavu da se u parkiranom vozilu u jednom tržnom centru u Prizrenu nalazi više djece zaključane u automobilu, iscrpljene od vrućine, s obzirom na to da su, prema navodima, temperature bile izrazito visoke.

Policija je odmah stigla na lice mjesta i uz pomoć metalne poluge otvorila vozilo.

Djeca su, kako se ističe, bila umorna i dehidrirana zbog vrućine.

U međuvremenu je na lice mjesta došla i njihova majka.

Ona je kažnjena sa 300 eura zbog "nebrige o maloljetnicima".

Policija je potom uputila apel građanima na oprez.