Plenković poručio Milanoviću: Neka zove Vučića

Premijer Hrvatske Andrej Plenković komentirao je poziv predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da se hitno sastanu na Pantovčaku zbog pritisaka Vlade RH na načelnika Glavnog stožera i ugrožavanja sistema zapovijedanja u OSRH, poručivši mu "neka zove Vučića".

Plenković je tako odgovorio na Milanovićevu današnju izjavu da je Plenković "hrvatski Vučić koji želi ugušiti i satrti svaki oblik intelektualnog i djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti", prenosi Hina.

Podsjećamo, do novog sukoba na relaciji Plenković - Milanović došlo je zbog protivljenja predsjednika RH da se na vojni mimohod u Pariz šalju pripadnici Hrvatske vojske.

Kao glavne razloge tomu Milanović naveo je izostanak Francuske s prošlogodišnjeg mimohoda u Zagrebu, unatoč tome što je Hrvatska u toj zemlji ostavila više od milijardu eura za kupovinu borbenih aviona Rafale, te činjenicu da je Francuska nakon toga iste avione prodala i Srbiji.

Plenković je ranije izjavio da član njegove vlade, hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić inzistirati na slanju vojske na mimohod u Pariz te je uputio izravan ultimatum načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

- Ukoliko se dogodi da načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid izda neku nepostojeću usmenu zapovijed i ne ispuni ono što je ministar Anušić najavio, on od tog trenutka više nema moje povjerenje i očekujem njegovu ostavku - kazao je hrvatski premijer.