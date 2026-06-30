Prihodi od stranih turista u Hrvatskoj u predsezoni porasli za više od devet posto

Prihodi od stranih turista u Hrvatskoj u prva tri mjeseca 2026. godine iznosili su 945,2 miliona eura, što je za 9,2 posto više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci Hrvatske narodne banke (HNB).

U odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine, ostvareno je 79,7 miliona eura više prihoda od stranih gostiju. Ipak, analitičari napominju da je, uzimajući u obzir i dalje prisutne inflatorne pritiske, realni rast nešto niži od nominalnih 9,2 posto.

Ministar turizma i sporta Hrvatske Tonči Glavina izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, ističući da rast prihoda prati i odlične turističke pokazatelje na početku godine.

- U prvom tromjesečju ostvarili smo 1,2 miliona dolazaka i tri miliona noćenja, što predstavlja rast od devet posto u broju dolazaka i osam posto u broju noćenja u odnosu na isti period prošle godine. Pozitivan trend nastavljen je i tokom cijele predsezone, u kojoj smo ponovo ostvarili rekordne rezultate - rekao je Glavina.

Dodao je da poređenje s 2016. godinom najbolje pokazuje napredak hrvatskog turizma.

- Prihodi od stranih turista danas su veći za više od 509 miliona eura nego u prvom tromjesečju 2016. godine, odnosno više su nego udvostručeni. To jasno potvrđuje rast konkurentnosti i vrijednosti hrvatskog turizma - istakao je minister u saopćenju za hrvatske medije.

Dobri rezultati u prvim mjesecima godine nastavak su pozitivnih trendova koje hrvatski turistički sektor bilježi posljednjih godina, a očekuje se da bi uspješna predsezona mogla biti dobar uvod u još jednu snažnu ljetnu turističku sezonu, mada izvještaji hrvatskih medija pokazuju da je turistički rast u primorskim mjestima neravnomjeran.