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POTRAGA U TOKU

Drama na Drini: Mladić nestao u rijeci, spasioci na terenu

Spasilačke ekipe ulažu maksimalne napore kako bi locirale nestalog mladića

Spasioci na terenu. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

M. Až.

30.6.2026

U toku je potraga za dvadesettrogodišnjim mladićem iz Gornje Borine koji je nestao u vodi kod Drinskog zaliva u Lešnici, nadomak Loznice, potvrđeno je za Radio-televiziju Srbije (RTS). Dojava o mogućem utopljenju primljena je danas oko 16 sati.

Na teren je odmah upućen Specijalistički tim za spašavanje i rad na vodi iz Odjeljenja za vanredne situacije u Šapcu. U akciji učestvuje šest pripadnika tima koji pretražuju riječni tok i priobalje.

Spasilačke ekipe ulažu maksimalne napore kako bi locirale nestalog mladića, ali do ovog trenutka nema novih informacija o ishodu potrage. Nadležne službe nastavljaju rad na terenu, a o svim detaljima javnost će biti blagovremeno obaviještena.

# SRBIJA
# DRINA
# LEŠNICA
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