Premijer Crne Gore Milojko Spajić objavio je da je Crna Gora uvrštena u naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine.

Spajić je informaciju objavio na društvenoj mreži X, navodeći da je riječ o važnoj vijesti koja je zvanično stigla iz Brisela. U objavi je poručio da je Crna Gora dio narednog finansijskog okvira Evropske unije za period 2028–2034.

- Naša zemlja je jedina država kandidat obuhvaćena ovim finansijskim okvirom, što je potvrda da je Evropska unija vidi kao svoju narednu članicu! Prema projekciji Evropske komisije, Crna Gora će moći da koristi oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Evropske unije, po istoj strukturi koja važi za države članice. Ovo znači više investicija, snažniju podršku ekonomiji, infrastrukturi, poljoprivredi, socijalnim politikama i lokalnim zajednicama, te prije svega bolji kvalitet života naših građana. Hvala Evropskoj komisiji na povjerenju, partnerstvu i podršci ka skorom izvjesnom članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji - naveo je Spajić.

Spajić se posebno zahvalio Kipru, koji je u proteklih šest mjeseci predsjedavao Vijećem Evropske unije.

Evropska komisija je nakon 17 godina započela rad na Ugovoru o pristupanju nove članice Evropskoj uniji i predstavila finansijski paket u vezi sa članstvom Crne Gore.