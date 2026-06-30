Amerikanci opet produžili licencu NIS-u

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžio je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) za još 30 dana, saopštila je večeras srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Zvanična potvrda

Ona je na Instagramu navela da je stigla zvanična potvrda iz OFAC-a o produženju dozvole za rad do 31. jula.

- Upravo smo obaviješteni iz OFAC-a da je operativna licenca za nastavak rada NIS-a produžena za još 30 dana - do 31. jula. Na taj način Rafinerija u Pančevu nastavlja prerađivati sirovu naftu, što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi - navela je ministrica.

Prema dosadašnjoj praksi, produženje licence omogućava i Jadranskom naftovodu (Janaf) nesmetanu isporuku sirove nafte rafineriji NIS-a. Naftna industrija Srbije, u kojoj ruski kapital ima 56,15 posto udjela, obuhvaćena je američkim sankcijama energetskom sektoru Rusije uvedenim početkom 2025. godine.

Novo produženje

Novi zahtjev za produženje NIS je Ministarstvu finansija SAD-a podnio 26. juna, uz obrazloženje da je nastavak rada ključan za uredno snabdijevanje srbijanskog tržišta naftnim derivatima.

Prema objavi MOL-a na sajtu Budimpeštanske berze sredinom juna, ta kompanija je dobila "službenu dozvolu OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u NIS-u do 1. jula".

Ministrica Đedović Handanović je 16. juna potpisala ugovor između dioničara s MOL grupom u vezi s budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije. Ugovor će stupiti na snagu ako MOL i Gazpromnjeft postignu dogovor i ako ga odobri američki OFAC.

Ugovorom je predviđeno i da Srbija kupi dodatnih pet posto dionica u NIS-u, uz garantovan rad pančevačke rafinerije najmanje 10 godina, u kapacitetu u kojem je radila četiri godine prije uvođenja američkih sankcija početkom 2025. godine.

Vlada Srbije trenutno posjeduje 29,9 posto NIS-a.