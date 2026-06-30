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ZA JOŠ 30 DANA

Amerikanci opet produžili licencu NIS-u

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžio je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije

Naftna industrija Srbije (NIS). Facebook

M. Až.

30.6.2026

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžio je operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) za još 30 dana, saopštila je večeras srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Zvanična potvrda

Ona je na Instagramu navela da je stigla zvanična potvrda iz OFAC-a o produženju dozvole za rad do 31. jula.

- Upravo smo obaviješteni iz OFAC-a da je operativna licenca za nastavak rada NIS-a produžena za još 30 dana - do 31. jula. Na taj način Rafinerija u Pančevu nastavlja prerađivati sirovu naftu, što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi - navela je ministrica.

Prema dosadašnjoj praksi, produženje licence omogućava i Jadranskom naftovodu (Janaf) nesmetanu isporuku sirove nafte rafineriji NIS-a. Naftna industrija Srbije, u kojoj ruski kapital ima 56,15 posto udjela, obuhvaćena je američkim sankcijama energetskom sektoru Rusije uvedenim početkom 2025. godine.

Novo produženje

Novi zahtjev za produženje NIS je Ministarstvu finansija SAD-a podnio 26. juna, uz obrazloženje da je nastavak rada ključan za uredno snabdijevanje srbijanskog tržišta naftnim derivatima.

Prema objavi MOL-a na sajtu Budimpeštanske berze sredinom juna, ta kompanija je dobila "službenu dozvolu OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini većinskog udjela u NIS-u do 1. jula".

Ministrica Đedović Handanović je 16. juna potpisala ugovor između dioničara s MOL grupom u vezi s budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije. Ugovor će stupiti na snagu ako MOL i Gazpromnjeft postignu dogovor i ako ga odobri američki OFAC.

Ugovorom je predviđeno i da Srbija kupi dodatnih pet posto dionica u NIS-u, uz garantovan rad pančevačke rafinerije najmanje 10 godina, u kapacitetu u kojem je radila četiri godine prije uvođenja američkih sankcija početkom 2025. godine.

Vlada Srbije trenutno posjeduje 29,9 posto NIS-a.

# SRBIJA
# OFAC
# NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE
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