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CRNA GORA

Brutalan napad na Izraelce u Budvi: "Pravite li pauzu od genocida?"

Više od deset mladića nas je vrijeđalo, udaralo nogama i gađalo stolicama - ispričao je jedan od žrtava napada

Druga osoba se onesvijestila od težine povreda. Wikipedia

B. S.

prije 1 sat 16 minuta

U Budvi je u subotu napadnuta grupa Izraelaca, a detalje incidenta za izraelski javni servis KAN prenio je jedan od napadnutih državljana.

- Više od deset mladića nas je vrijeđalo, udaralo nogama i gađalo stolicama - ispričao je on.

Prema njegovim riječima, jedan od napadnutih muškaraca zadobio je prelom vilice, dok se druga osoba onesvijestila uslijed težine povreda.

Ovo je drugi incident u Crnoj Gori u kratkom periodu. Početkom mjeseca, izraelski portal N12 prenio je da je grupa izraelskih turista u Plavu bila izložena uznemiravanju od strane dvojice mještana.

Na snimku koji je zabilježio jedan od napadača čuje se kako se obraća turistima riječima:

- Pravite pauzu od genocida? Ne biste trebali putovati, ostanite u mjestu koje zovete Izrael - rekao je jedan od napadača.

# NAPAD
# BUDVA
# CRNA GORA
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