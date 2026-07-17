Kod Batine uništene dvije avionske bombe iz Drugog svjetskog rata: Pogledajte kakav krater je nastao

Dvije avionske bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata danas su uspješno uništene u Dunavu kod Batine. Zbog velike opasnosti, policijski pirotehničari izveli su kontrolisanu detonaciju na mjestu pronalaska, dok je cijelo područje bilo osigurano posebnim sigurnosnim mjerama, saopćila je PU osječko-baranjska.

Policija je dojavu o eksplozivnim napravama na 1.430. kilometru rijeke Dunav zaprimila jučer oko 10 sati. Na teren su odmah upućeni pripadnici Regionalne protueksplozijske jedinice Osijek i Protueksplozijske službe Ravnateljstva policije.

Utvrđeno je da je riječ o dvije avionske bombe sovjetske proizvodnje s pripadajućim armiranim upaljačima. Prema procjeni pirotehničara, radilo se o eksplozivnim napravama velike razorne moći. Svaka bomba bila je teška oko 150 kilograma i sadržavala približno 50 kilograma eksploziva.

Zbog armiranih upaljača bilo kakvo pomjeranje ili transport predstavljali su izuzetno veliki sigurnosni rizik. Zbog toga je donesena odluka da bombe budu uništene na mjestu na kojem su pronađene, navedeno je u saopćenju policije.

Nakon opsežnih priprema i uspostavljanja sigurnosnih mjera, operacija neutralizacije uspješno je izvedena danas. Obje bombe uništene su kontrolisanim eksplozijama u 11:52 sati.