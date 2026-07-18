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OBAVLJEN UVIĐAJ

Tri muškarca se dobacivala bombom: Jedan poginuo, dvojica teško povrijeđeni

Tokom tog nesmotrenog postupka jedan od njih aktivirao je bombu, koja je potom eksplodirala

Jedan muškarac je poginuo na licu mjesta. RINA

B. S.

prije 1 sat 40 minuta

U dvorištu porodične kuće u Starčevu sinoć je aktivirana eksplozivna naprava, pri čemu je jedna osoba poginula, a dvije su teško povrijeđene. 

Kako piše Telegraf.rs, do nesreće je došlo kada su se trojica muškaraca međusobno dobacivala bombom.

Prema dostupnim informacijama, u dvorištu kuće okupilo se više osoba koje su se družile uz muziku.

U jednom trenutku trojica muškaraca odlučila su se dobacivati bombom. Tokom tog nesmotrenog postupka jedan od njih aktivirao je bombu, koja je potom eksplodirala.

Muškarac koji je aktivirao bombu poginuo je na mjestu događaja, dok su druga dvojica zadobila teške povrede.

Na mjesto događaja odmah su izašli pripadnici policije, kao i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, koji je zajedno s policijom obavio uviđaj.

# SRBIJA
# NESREĆA
# BOMBA
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