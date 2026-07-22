Policajac se posvađao u saobraćaju, pa izvukao službeni pištolj i zapucao

Policijski službenik koji je bio van dužnosti, a koji je u Rogoznici, u Hrvatskoj prijetio trojici muškaraca i ispalio hitac iz službenog pištolja, udaljen je iz službe, dok je protiv njega podnesena krivična prijava.

Policijska uprava šibensko-kninska saopćila je da je završeno kriminalističko istraživanje nad policajcem zbog sumnje da je počinio krivična djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje.

Prema rezultatima istrage, incident se dogodio u nedjelju poslijepodne u Rogoznici, nakon ranijih nesuglasica i svađe u saobraćaju. Osumnjičeni policajac u tom trenutku nije bio na dužnosti, a trojici muškaraca je prijetio, nakon čega je iz službenog pištolja ispalio jedan hitac u zrak.

Nakon završene istrage policajac je predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je krivična prijava dostavljena nadležnom Općinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

Policija je saopćila i da su trojica muškaraca, zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, uz optužni prijedlog privedena u Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

U skladu sa Zakonom o policiji, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske donio je rješenje o udaljenju policijskog službenika iz službe, a protiv njega će biti pokrenut i disciplinski postupak.