Skupština Crne Gore izglasala rekonstrukciju Vlade, imenovana četiri nova člana

Skupština Crne Gore izglasala je u četvrtak rekonstrukciju Vlade premijera Milojka Spajića, podržavši prijedlog vladajuće većine za imenovanje četiri nova člana izvršne vlasti.

Za nove članove Vlade izabrani su Jelena Borovinić Bojović, Radoš Zečević, Zoran Jojić i Jovan Vučurović.

Dosadašnja predsjednica Skupštine Glavnog grada Podgorice Jelena Borovinić Bojović imenovana je za potpredsjednicu Vlade za zdravstvo i socijalno staranje.

Direktor podgoričkog preduzeća "Putevi" Radoš Zečević iz Nove srpske demokratije (NSD) izabran je za ministra saobraćaja, Zoran Jojić iz Socijalističke narodne partije (SNP) za ministra sporta i mladih, dok je poslanik NSD-a Jovan Vučurović imenovan za ministra bez portfelja.

Borovinić Bojović, Zečević i Vučurović izabrani su glasovima 45 poslanika, dok je za Jojića glasalo 46 zastupnika. Protiv i uzdržanih nije bilo, a zastupnici opozicije su napustili skupštinsku salu prije glasanja.

Prijedlog za rekonstrukciju Vlade premijer Milojko Spajić dostavio je parlamentu dan ranije, bez biografija predloženih kandidata.

Rasprava o prijedlogu počela je ranije tokom dana, ali je sjednica ubrzo prekinuta nakon što je predsjednik Skupštine Andrija Mandić odredio pauzu radi održavanja Kolegija.

Pojedini zastupnici prethodno su uložili proceduralne prigovore zbog toga što premijer Spajić nije lično obrazložio prijedlog rekonstrukcije Vlade.