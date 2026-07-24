Ispovijest koja potresa: "U operacionim salama nema milosti"

Iza zatvorenih vrata bolničkih prostorija odvija se svakodnevna borba radnika koji upozoravaju na težak posao, veliki pritisak i sve veće izazove.
Nedostatak čistačica, teški uslovi rada, veliki obim posla i niske plate problemi su s kojima se suočavaju brojne bolnice u Hrvatskoj, ali i radnice koje svakodnevno brinu o održavanju higijene u zdravstvenim ustanovama.
Njihov posao posebno je zahtjevan u bolnicama, gdje su standardi čišćenja veoma visoki, naročito u operacionim blokovima.
Nevidljivi radnici
Na ozbiljan nedostatak spremačica nedavno je upozorio i sindikat KBC-a Zagreb, koji je zatražio hitnu korekciju koeficijenata za radnike na najnižim platnim razredima, kao i cjelovitu reformu sistema plata u javnim i državnim službama.
Nakon tih upozorenja, jedna čistačica iz zagrebačke bolnice opisala je uslove rada u operacionim salama, tvrdeći da se od njih očekuje mnogo više od klasičnog čišćenja.
– Ne priznaju vam srednju školu i vode vas kao NKV radnika. Bolnice nemaju ni plaćen topli obrok. Radimo u operacionim salama i izložene smo zračenju, a za to ne dobijamo nikakvu naknadu – ispričala je za Zagrebinfo.
"Radimo sve za 950 eura"
Kako tvrdi, njihove obaveze često prelaze ono što bi trebalo biti dio njihovog radnog mjesta.
Osim čišćenja operacionih sala, navodi da obavljaju i brojne dodatne poslove, uključujući pranje posuđa, čišćenje kuhinja, iznošenje otpada i pomoć oko drugih obaveza u bolnici.
Teška stvarnost
– Čistimo sale, peremo klompe nakon smjene, čistimo kuhinju, nosimo smeće, teške kese pune vode kada se rade određeni zahvati. Brinemo i o doručku, ručku i večeri. Sve to i mnogo više se od nas traži – rekla je.
Dodaje da za sav taj posao primaju oko 950 eura mjesečno.
– Ubijamo se od posla. Ljudi potpisuju opomene pred otkaz jer više ne žele da rade u sali. Ponižavaju nas – tvrdi čistačica.
Poseban problem, kako navodi, predstavlja i nedostatak podrške nadređenih, ali i način na koji se provode kontrole.
– Gdje su inspekcije? Oni dolaze najavljeno, u dogovoru. Užas – rekla je.
Problemi s nedostatkom radnika u bolnicama, prema navodima sindikata i zaposlenih, dodatno povećavaju pritisak na postojeće osoblje, koje upozorava da je obim posla sve veći, dok uslovi rada ostaju isti.