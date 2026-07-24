Ispovijest koja potresa: "U operacionim salama nema milosti"

Iza zatvorenih vrata bolničkih prostorija odvija se svakodnevna borba radnika koji upozoravaju na težak posao, veliki pritisak i sve veće izazove.

Nedostatak čistačica, teški uslovi rada, veliki obim posla i niske plate problemi su s kojima se suočavaju brojne bolnice u Hrvatskoj, ali i radnice koje svakodnevno brinu o održavanju higijene u zdravstvenim ustanovama.

Njihov posao posebno je zahtjevan u bolnicama, gdje su standardi čišćenja veoma visoki, naročito u operacionim blokovima.

Nevidljivi radnici

Na ozbiljan nedostatak spremačica nedavno je upozorio i sindikat KBC-a Zagreb, koji je zatražio hitnu korekciju koeficijenata za radnike na najnižim platnim razredima, kao i cjelovitu reformu sistema plata u javnim i državnim službama.

Nakon tih upozorenja, jedna čistačica iz zagrebačke bolnice opisala je uslove rada u operacionim salama, tvrdeći da se od njih očekuje mnogo više od klasičnog čišćenja.