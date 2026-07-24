Incident u bolnici: Velika operacijska lampa pala sa stropa sale

U jednoj od operacijskih sala Kliničkog bolničkog centra Rebro u Zagrebu s plafona se odvojila i pala velika operacijska lampa teška oko 80 kilograma.

U trenutku incidenta u sali nije bilo ni pacijenata ni medicinskog osoblja, saopćila je uprava bolnice, a prenio Index.

Vršilac dužnosti zamjenika direktora KBC-a Rebro Milivoj Novak potvrdio je da se incident dogodio tokom vikenda te da niko nije bio ugrožen.

Prema njegovim riječima, lampa je pala tokom rutinske kontrole opreme.

Stara zgrada

Uprava bolnice navela je da se incident dogodio u zgradi staroj 19 godina, koja nije obuhvaćena aktuelnom obnovom nakon zemljotresa.

Kao mogući uzrok pada opreme Novak je naveo vibracije s obližnjih gradilišta, koje su mogle dovesti do popuštanja ili odvajanja šrafa.

Na pitanje da li je lampa bila nepravilno postavljena, Novak je rekao da je to teško utvrditi, dodajući da smatra kako su starost opreme i vibracije najvjerovatniji uzroci problema.

Nakon incidenta pokrenuta je provjera svih ostalih operacijskih sala.

Redovno kontrolisana oprema

Uprava bolnice saopćila je da je sporna sala bila izuzetak te da su ostale lampe pregledane i dodatno učvršćene.

Na pitanje šta bi se dogodilo da je lampa pala na pacijenta, Novak je odgovorio da takva situacija nije trebala biti moguća jer se oprema redovno kontroliše.

Međutim, nakon opaske novinarke da je lampa pala upravo tokom kontrole, Novak je odgovorio: "Mislilo se da neće biti ni potresa, pa je bio potres."