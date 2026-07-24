Komšiluk strepi: Nuklearka uz Savu suočena s velikim izazovom

Tokom junskog toplotnog vala temperatura rijeke Save kod Nuklearne elektrane Krško približila se dozvoljenom maksimumu, dok je razlika temperature vode prije i nakon ispuštanja rashladnog sistema nekoliko sati prelazila tri stepena.

Iako su mjerenja pokazala povećano zagrijavanje vode, nadležni tvrde da propisane okolišne granice nisu prekoračene, jer se usklađenost računa prema prosječnoj dnevnoj temperaturi.

Sve intenzivniji toplotni valovi predstavljaju sve veći izazov za energetiku, jer visoke temperature, suša i nizak vodostaj mogu ograničiti mogućnosti hlađenja nuklearnih elektrana.

Nuklearne elektrane za svoj rad koriste velike količine vode iz rijeka ili mora. Toplota nastala u reaktoru zagrijava vodu i pretvara je u paru koja pokreće turbine i proizvodi električnu energiju. Nakon toga para se mora ohladiti i ponovo pretvoriti u vodu, a za taj proces koristi se voda iz okoliša.

Voda se potom vraća u rijeku ili more, ali sa višom temperaturom. Kada su vodeni tokovi već zagrijani zbog ekstremnih vremenskih uslova, dodatno zagrijavanje može predstavljati rizik za riječne ekosisteme, zbog čega su ovakva postrojenja pod strogim ekološkim pravilima.

Slični problemi zabilježeni su i u drugim evropskim državama. Francuska je tokom julskog toplotnog vala privremeno obustavila rad tri nuklearne elektrane uz rijeke Garonne, Rhône i Meuse, dok je još nekoliko postrojenja smanjilo snagu kako bi se spriječilo dodatno zagrijavanje riječnih tokova.