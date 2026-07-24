Bura napravila haos: Avioni iz Dubrovnika završili i u Srbiji

Snažni udari bure izazvali su velike probleme u zračnom saobraćaju na jugu Hrvatske, zbog čega brojni avioni tokom prijepodneva nisu uspjeli sletjeti na Aerodrom „Ruđer Bošković“ u Čilipima kod Dubrovnika.

Gotovo svi letovi prema dubrovačkom aerodromu bili su preusmjereni ili otkazani, a do 10 sati na pistu su uspjela sletjeti samo tri aviona – iz Osla, Helsinkija i Brisela.

Ostali avioni koji su pokušali sletjeti morali su odustati zbog izuzetno jakih udara vjetra, nakon čega su preusmjereni na alternativne aerodrome u okolnim zemljama, uključujući Italiju, Crnu Goru i Srbiju.

Portparolka Aerodroma „Ruđer Bošković“ Marina Ruso potvrdila je da bura od jutarnjih sati stvara ozbiljne probleme u odvijanju saobraćaja.

- Vjetar nam od jutros stvara velike probleme. Zbog jakih udara bure avioni jednostavno ne uspijevaju sletjeti. Kada pokušaj ne uspije, preusmjeravaju se na druge aerodrome - kazala je Ruso.

Putnici su zbog poremećaja u saobraćaju suočeni s kašnjenjima i promjenama planova, dok će normalizacija letova zavisiti od smirivanja vremenskih prilika.