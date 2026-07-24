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NEBO ZATVORENO

Bura napravila haos: Avioni iz Dubrovnika završili i u Srbiji

Snažni udari vjetra izazvali su velike probleme u zračnom saobraćaju kod Dubrovnika

Avioni preusmjereni u Srbiju i susjedne zemlje. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

D. E.

prije 44 minute

Snažni udari bure izazvali su velike probleme u zračnom saobraćaju na jugu Hrvatske, zbog čega brojni avioni tokom prijepodneva nisu uspjeli sletjeti na Aerodrom „Ruđer Bošković“ u Čilipima kod Dubrovnika.

Gotovo svi letovi prema dubrovačkom aerodromu bili su preusmjereni ili otkazani, a do 10 sati na pistu su uspjela sletjeti samo tri aviona – iz Osla, Helsinkija i Brisela.

Ostali avioni koji su pokušali sletjeti morali su odustati zbog izuzetno jakih udara vjetra, nakon čega su preusmjereni na alternativne aerodrome u okolnim zemljama, uključujući Italiju, Crnu Goru i Srbiju.

Portparolka Aerodroma „Ruđer Bošković“ Marina Ruso potvrdila je da bura od jutarnjih sati stvara ozbiljne probleme u odvijanju saobraćaja.

- Vjetar nam od jutros stvara velike probleme. Zbog jakih udara bure avioni jednostavno ne uspijevaju sletjeti. Kada pokušaj ne uspije, preusmjeravaju se na druge aerodrome - kazala je Ruso.

Putnici su zbog poremećaja u saobraćaju suočeni s kašnjenjima i promjenama planova, dok će normalizacija letova zavisiti od smirivanja vremenskih prilika.

# NEVRIJEME
# DUBROVNIK
# VJETAR
# LETOVI
# AVIONI
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