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MINISTAR PRELOMIO

Hrvatski vojnici neće spavati na madracima iz Srbije, nabavka poništena u zadnji čas

Ministarstvo odbrane bilo je na korak do potpisivanja ugovora s firmom koju su na konkursu ocijenili kao najbolju

Ivan Anušić. Patricija Flikac/PIXSELL

N. J.

prije 1 sat 9 minuta

Srbijanski madraci neće u hrvatske kasarne, prelomio je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić, koji je danas za Dnevnik Nove TV pojasnio svoju odluku.

Ministarstvo odbrane bilo je na korak do potpisivanja ugovora s firmom koju su na konkursu ocijenili kao najbolju, ali su se nakon toga predomislili.

Postupak nabavke su poništili, a ubuduće će revidirati uvjete vezane za područje proizvodnje i nabavke.

- Temeljeno na odluci da Hrvatska vojska i Oružane snage podržavaju i podržavat će, i dosad to rade i činit će i ubuduće, vlastitu industriju, vlastitu proizvodnju i hrvatski profit. Smatram da neko ko ima jednog zaposlenog u firmi ili dva, koji se bavi klasičnom preprodajom i koji u ovom trenutku plasira madrace ili neku drugu robu na hrvatsko tržište, u ovom slučaju madraci za korištenje Oružanim snagama RH, i to iz Srbije, to nije prihvatjivo Oružanim snagama RH - rekao je ministar Anušić, piše Dnevnik.hr.

# SRBIJA
# HRVATSKA VOJSKA
# MADRACI
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