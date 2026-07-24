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UHAPŠENA JE

Žena namjerno autom pregazila psa, pa pokušala pobjeći iz države

Policija je pronašla vozilo i identifikovala ženu

Spriječena u namjeri da napusti Crnu Goru. Facebook

N. J.

1 sat

Državljanka Sjeverne Makedonije uhapšena je dok je pokušavala pobjeći iz Crne Gore, nakon što je prethodno namjerno automobilom pregazila psa, rečeno je za Vijesti.me nezvanično iz crnogorske policije.

Pojasnili su da je u 16 sati Odjeljenju sigurnosti Ulcinj prijavljeno da je jedna osoba vozilom pregazila vlasničkog psa.

- Policija je pronašla vozilo i identifikovala ženu koja je upravljala vozilom, državljanku Sjeverne Makedonije - kazali su iz policije.

Objasnili su da je u toku njeno privođenje u prostorije Odjeljenja siguurnosti Ulcinj.

- Pokušala je napustiti državu, ali smo je spriječili. Na mjestu događaja će biti izvršen uviđaj. Obaviješten je državni tužilac - kazali su iz policije.

# CRNA GORA
# BIJEG
# PREGAZILA PSA
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