Vučić potvrdio: SAD ukidaju carine Srbiji, od ponoći na snazi tarifa od nula posto

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su Sjedinjene Američke Države ukinule carine na robu iz Srbije, te da od ponoći po lokalnom vremenu za tu zemlju važi tarifa od nula posto.

Vučić je o rezultatima pregovora sa američkom administracijom u vezi s ranije uvedenim carinama od 35 posto govorio kao gost dnevnika Radio-televizije Srbije.

- Imali smo carine na čelik, aluminij, putnička vozila, bakar, što su strateški proizvodi i što su Amerikanci uvijek radili, a onda su dodate tarife kao odgovor zemljama koje su imale vanjskotrgovinski suficit prema SAD-u. Ljudi treba da znaju da nam je to nanijelo probleme, posebno kod dijela stranih i domaćih kompanija. Užički Partizan je izvozio njima. Od ponoći po našem vremenu tarife za Srbiju su nula posto. U budućem periodu bit će 10 i 12 posto, ali za sada će biti nula posto. To nam daje ogromnu šansu - rekao je predsjednik Vučić.

Četiri istrage

Govoreći o razlozima zbog kojih su ranije uvedene carine, Vučić je naveo da su postojale četiri istrage.

- Četiri istrage su vođene. Prva je bila oko prisilnog rada. Tu smo dugo stajali i EU je stavljena na listu od 10 posto tarifa. Drugi razlog su bile nepovoljne trgovinske prakse. Srbija je skinuta s liste. Treće, farmaceutska industrija i visoke cijene lijekova. I četvrto, nepovoljne prakse u digitalnim taksama i porezima.

Zahvalio Trampu

Vučić je zahvalio američkoj administraciji i predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu na pažnji koju su, kako je naveo, posvetili Srbiji.

- Mi razgovaramo s Amerikancima, zahvalan sam i predsjedniku Trampu zbog toga što je obraćao pažnju na jednu malu Srbiju i povremeno prenosio dijelove mojih intervjua. Drago mi je zbog dostojanstva našeg naroda i naše zemlje. Mi smo svoj posao uradili, ali hvala našim američkim partnerima na povjerenju. Nemoguće je da ostane na nula posto tarifa. Vjerujem da u narednih šest mjeseci može ostati na ovom nivou.

Nove mogućnosti

Dodao je da odluka otvara nove mogućnosti za Srbiju.

- Ovo otvara mnoge druge perspektive, mnogo toga je dobro. Švicarska, Izrael i druge zemlje imaju 12 posto. Mi smo se noćas radovali jer smo mislili da ćemo biti spušteni na 10, 12 posto.

Vučić je istakao i da očekuje završetak razgovora o širem sporazumu.

- Mislim da po prvi put s optimizmom očekujemo kraj razgovora u tom trouglu Rusi, Mađari, Srbi. Mislim da smo blizu konačnog rješenja po tom pitanju. To Srbiji daje veliku snagu i po pitanju fiskalne stabilnosti, kreditnog rejtinga i svih drugih stvari. To bi bila ogromna snaga za Srbiju i vjerujem da to možemo završiti u narednih mjesec dana.

Podsjetimo, kako je ranije objavio Blic, carine od 35 posto koje su Sjedinjene Američke Države ranije uvele Srbiji više ne važe. Prema dostupnim informacijama, Srbija je prethodnih dana vodila intenzivne razgovore s američkom administracijom o trgovinskim pitanjima.

Vučić je ranije istakao da se Srbija nalazi usred globalnih geopolitičkih promjena čije posljedice osjećaju i domaća privreda i izvoznici.

Američki predsjednik Donald Tramp uveo je novu rundu carina na robu iz više od 80 zemalja, koje su stupile na snagu u petak ujutro.

Nove dažbine iznose 10 ili 12,5 posto, a odnose se na najveće trgovinske partnere SAD-a, uključujući Evropsku uniju, Kanadu, Meksiko, Kinu, Indiju, Veliku Britaniju i Japan.