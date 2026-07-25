Na Dunavu ulovljen som težak 113 kilograma, iskusni ribolovac otkrio svoju tajnu

Na Dunavu kod Donjeg Milanovca početkom jula ulovljen je jedan od najvećih somova ikada zabilježenih u Srbiji. Impresivni primjerak težak 113,5 kilograma i dug 262 centimetra ulovio je niški ribolovac Milan Panić, kojem je za fotografisanje i izvlačenje kapitalca bila potrebna pomoć prijatelja.

Silikonska varalica

"Najveći som zasad", napisao je Panić uz objavu na Instagramu, gdje je podijelio snimak ovog nesvakidašnjeg ulova.

Ipak, iza ovog uspjeha ne stoji samo sreća. Panić je dugogodišnji profesionalni ribolovac i vodič za lov na somove, promoter ribolovne opreme te vlasnik ribolovnog kampa na španskoj rijeci Ebro, jednoj od najpoznatijih evropskih destinacija za sportski ribolov.

Otkrio je i čime najčešće lovi velike somove. Kako kaže, već dvadesetak godina koristi silikonsku varalicu, a model "Cat Fighter", koji je za njega izradio njegov otac, pokazao se izuzetno uspješnim ne samo za soma, već i za druge vrste riba.

Prema njegovom iskustvu, najveće šanse za ulov kapitalnog soma su tokom noći ili u najtoplijem dijelu dana, oko podneva.

Koliko je star som od 100 kilograma?

Veliki ulov često otvara pitanje starosti ovakvih primjeraka. Panić navodi da, prema mišljenju ihtiologa s kojima sarađuje, somu je potrebno između 40 i 50 godina da dostigne težinu od oko 100 kilograma, zavisno od staništa i količine dostupne hrane.

Poznati recept

Ističe da somovi u toplijim vodama, poput španske rijeke Ebro, rastu znatno brže jer se hrane tokom cijele godine, za razliku od onih u našim rijekama koji zimi miruju.

Kada je riječ o gastronomiji, Panić smatra da su za jelo najbolji somovi do 10 kilograma.

- Najviše volim pripremati soma i smuđa na svinjskoj masti, na talandari, ali odličan je i na roštilju - rekao je iskusni ribolovac.