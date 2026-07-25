Šahman: Licemjerno je glasati za negatore genocida pa onda organizovati promociju knjige o Srebrenici

Evropski savez organizovao je sinoć na Starom aerodormu mirno protestno okupljanje pod nazivom: „Juče ruka za negatore genocida, danas zloupotreba žrtava“, prenosi AnetnaM. Okupljenim građanima i medijima se obratio predsjednik Bošnjačkog demokratskog pokreta i funkcioner Evrospkog saveza dr Sead Šahman.
On je kazao da je povod sinoćnjeg okupljanja da ukažu na licemjerje onih ljudi koji su juče glasali u Skupštini Crne Gore da negator genocida u Srebrenici postane ministar u Vladi, a danas organizuju promociju knjige o genocidu u Srebrenici.
- Smatramo da se radi o zloupotrebi žrtava genocida u Srebrenici u dnevno-političke svrhe. Ne možete jednog dana glasati da istaknuti negatori genocida postanu članovi Vlade Crne Gore i ministri, a već narednog dana organizovati promocije knjiga i predstavljati se kao zaštitnici istine o Srebrenici. Takvo ponašanje je duboko licemjerno i vrijeđa uspomenu na žrtve - kazao je Šahman.
On je podsjetio da je u u nekim zemljama, ali i u samoj Bosni i Hercegovini negiranje genocida krivično djelo- nakon što je visoki predstavnik nametnuo odgovarajuće zakonsko rješenje. Istovremeno, u Vladi Crne Gore danas sjede ljudi koji su do juče javno, pa čak i sa skupštinske govornice, negirali genocid. To je porazna poruka za sve koji vjeruju u pravdu, odgovornost i evropske vrijednosti.
- Građani treba da znaju da su poslanici Bošnjačke stranke glasali za rekonstrukciju Vlade i da je upravo njihovim glasovima Jovan Jole Vučurović izabran za ministra u Vladi. Da nije bilo tih glasova, on danas ne bi bio član Vlade - dodao je Šahman.
On je naveo da je potpuno neprihvatljivo da se samo dan nakon takvog glasanja pokušava javnosti predstaviti drugačija slika i graditi politički imidž na temu Srebrenice.
- Ne možete istovremeno omogućavati političku moć negatorima genocida i predstavljati se kao borci za istinu i pravdu. To nije principijelna politika, već politika dvostrukih aršina. Vjerujem da građani to jasno vide. Posebno očekujem da birači Bošnjačke stranke prepoznaju ovakvu nedosljednost i daju svoj sud. Građani nisu naivni – prate političke odluke i razlikuju iskrenu borbu za vrijednosti od političkog marketinga - kazao je Šahman.
Jasno je poručio: NE negiranju genocida. NE negatorima genocida u Vladi Crne Gore. NE veličanju ratnih zločinaca.
Dodaje da ljudi okupljeni u Evropskom savezu i svim konstituetnima saveza dosljedno su podržavali Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, čuvanje kulture sjećanja i poštovanje presuda međunarodnih sudova kojima je ovaj zločin nedvosmisleno kvalifikovan kao genocid. To nije pitanje dnevne politike, već pitanje civilizacijskih vrijednosti.
- Posebno je žalosno što smo prije svega nekoliko dana- na Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici u Skupštini slušali poruke o navodnoj osudi negatora genocida, dok su isti ti poslanici potom glasali da upravo ti ljudi postanu ključni akteri izvršne vlasti. Takva politika nema kredibilitet - dodaje Šahman.
On je pozvao bošnjački narod, ali i sve građane Crne Gore, da se usprotive politici licemjerja, političke trgovine i trgovanja najosjetljivijim nacionalnim i civilizacijskim pitanjima.
- Žrtve genocida zaslužuju poštovanje, a ne političku zloupotrebu. Istina o Srebrenici ne smije biti predmet političkih kalkulacija niti sredstvo za prikupljanje političkih poena - zaključio je Šahman.
Podsjećamo, protestno okupljanje je počelo u 19.40 sati ispred hotela Bristol gdje je podgorički odbor Bošnjačke stranke, u 20 sati, zakazao promociju knjige „Eho iz haških sudnica: Glasovi svjedoka“, autorke Ajše Hafizović-Hadžimešić, prenosi Antena M.