Šahman: Licemjerno je glasati za negatore genocida pa onda organizovati promociju knjige o Srebrenici

Evropski savez organizovao je sinoć na Starom aerodormu mirno protestno okupljanje pod nazivom: „Juče ruka za negatore genocida, danas zloupotreba žrtava“, prenosi AnetnaM. Okupljenim građanima i medijima se obratio predsjednik Bošnjačkog demokratskog pokreta i funkcioner Evrospkog saveza dr Sead Šahman.

On je kazao da je povod sinoćnjeg okupljanja da ukažu na licemjerje onih ljudi koji su juče glasali u Skupštini Crne Gore da negator genocida u Srebrenici postane ministar u Vladi, a danas organizuju promociju knjige o genocidu u Srebrenici.

- Smatramo da se radi o zloupotrebi žrtava genocida u Srebrenici u dnevno-političke svrhe. Ne možete jednog dana glasati da istaknuti negatori genocida postanu članovi Vlade Crne Gore i ministri, a već narednog dana organizovati promocije knjiga i predstavljati se kao zaštitnici istine o Srebrenici. Takvo ponašanje je duboko licemjerno i vrijeđa uspomenu na žrtve - kazao je Šahman.

On je podsjetio da je u u nekim zemljama, ali i u samoj Bosni i Hercegovini negiranje genocida krivično djelo- nakon što je visoki predstavnik nametnuo odgovarajuće zakonsko rješenje. Istovremeno, u Vladi Crne Gore danas sjede ljudi koji su do juče javno, pa čak i sa skupštinske govornice, negirali genocid. To je porazna poruka za sve koji vjeruju u pravdu, odgovornost i evropske vrijednosti.

- Građani treba da znaju da su poslanici Bošnjačke stranke glasali za rekonstrukciju Vlade i da je upravo njihovim glasovima Jovan Jole Vučurović izabran za ministra u Vladi. Da nije bilo tih glasova, on danas ne bi bio član Vlade - dodao je Šahman.

On je naveo da je potpuno neprihvatljivo da se samo dan nakon takvog glasanja pokušava javnosti predstaviti drugačija slika i graditi politički imidž na temu Srebrenice.