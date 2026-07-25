Srbijanci o najružnijem gradu u njihovoj zemlji: "Jeza me hvata svaki put kad prođem"

Jedno naizgled jednostavno pitanje na Redditu izazvalo je veliki broj komentara i pokrenulo žustru raspravu među korisnicima iz različitih dijelova Srbije. Tema je glasila: "Koji je po vama najružniji grad u Srbiji, odnosno najgori grad za život?", a odgovori su pokazali da gotovo svako ima svog kandidata i obrazloženje zašto je baš taj grad izabrao.

Iako je riječ o potpuno subjektivnim utiscima, nekoliko gradova izdvojilo se po broju pominjanja. Korisnici nisu komentarisali samo izgled, već i urbanizam, saobraćaj, zagađenje, zapuštenost, nedostatak sadržaja i opći osjećaj koji neko mjesto ostavlja na stanovnike i posjetioce.

Među gradovima koji su se najčešće našli na ovoj neslavnoj listi bili su Užice, Jagodina, Bor, ali i Beograd, piše Blic.

Više korisnika navelo je Užice kao grad koji im je ostavio loš vizuelni utisak. Jedan od komentara privukao je posebnu pažnju.

- Ne znam koji je najgori za život, ali svaki put kad prođem kroz Užice, jeza me hvata. Za mene najružniji grad u Srbiji od svih koje sam vidio - glasio je komentar.

Ni Beograd nije omiljen

Drugi su kao problem navodili položaj grada, zbijenu gradnju i utisak da je veliki broj objekata uklopljen bez jasnog plana. Ipak, bilo je i onih koji su branili Užice, podsjećajući na okolnu prirodu, rijeku Đetinju, tvrđavu i blizinu Zlatibora i Tare.

Pomalo iznenađujuće, veliki broj komentara bio je usmjeren i na Beograd. Dok jedni smatraju da srbijanska prijestolnica nudi najviše mogućnosti za posao, obrazovanje i zabavu, drugi tvrde da je haotičnom gradnjom izgubila prepoznatljiv izgled.

Kao glavne mane Beograda učesnici rasprave navodili su pretjeranu betonizaciju, saobraćajne gužve, nedostatak zelenila u pojedinim dijelovima grada, neujednačenu arhitekturu...

Na listi Jagodina, Bor i Kragujevac

Jagodina je također dobila nekoliko kratkih i oštrih komentara, ali su je drugi korisnici branili, ističući da grad ima uređene turističke sadržaje, parkove, zoološki vrt i akvapark koji tokom ljeta privlači veliki broj posjetilaca.

Bor je pominjan prvenstveno zbog industrijskog izgleda i zagađenja, dok su se među odgovorima našli i Kragujevac, Šabac, Negotin i Brodarevo. Razlozi su bili različiti – od sivih fasada i zapuštenih dijelova grada do manjka sadržaja i loše povezanosti.

Ipak, odgovori su često zavisili od ličnog iskustva. Grad koji je za jednog korisnika neprivlačan, za drugog može da bude mirno i prijatno mjesto za život.

Komentari pomiješani sa šalama

Kao i u mnogim internet raspravama, ozbiljni komentari ubrzo su pomiješani sa šalama. Tako je jedan korisnik naveo Tokio kao "najružniji grad u Srbiji".

- Tokio, bogu iza nogu, na samom rubu Srbije, a i ljudi su nekako čudni - kazao je.

Ovaj komentar izazvao je brojne reakcije i dodatno razbio ozbiljan ton diskusije.

Na kraju, rasprava nije donijela jasan odgovor na pitanje koji je grad zaista najružniji. Pokazala je, međutim, koliko se doživljaj jednog mjesta razlikuje od čovjeka do čovjeka. Dok jedni grad procjenjuju na osnovu arhitekture i uređenosti, drugima su važniji ljudi, mogućnosti za posao, sadržaji i kvalitet svakodnevnog života.