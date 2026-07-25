Tragedija u Bugarskoj: Dvoje državljana Srbije poginulo u sudaru automobila i kamiona

Dvoje državljana Srbije preminulo je od posljedica teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu E-79 kod sela Černiče, u blizini Simitlija u Bugarskoj, prenose tamošnji mediji.

Prema pisanju portala Ilindenpres, u lančanom sudaru putničkog automobila i dva kamiona teško su povrijeđeni 53-godišnji muškarac i žena iz Srbije. Žena je preminula ubrzo nakon prijema u bolnicu u Blagoevgradu, dok je muškarac kasnije podlegao zadobijenim povredama.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je putnički automobil, koji se kretao prema Blagoevgradu, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu saobraćajnu traku i sudario se s dva teretna vozila.

Na mjesto nesreće odmah su upućene ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasno-spasilačke službe, koje su izvukle povrijeđene iz smrskanog automobila i prevezle ih u bolnicu.

Zbog uviđaja i uklanjanja vozila, saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta bio je privremeno obustavljen, dok su putnička vozila preusmjeravana preko Simitlija. Uzrok nesreće bit će poznat nakon završetka istrage.