Kostu i Lelu bivši zet ubio sačmarom: Kćerku im odveo kao taoca, drama trajala 12 sati

Kosta Plaka i njegova supruga Beleri, koju su mnogi poznavali kao Lelu, ubijeni su u petak u selu Vidište kod Roškovca u Albaniji. Za zločin se sumnjiči njihov bivši zet Nertil Buzi (35), koji je, nakon što je pucnjem iz sačmarice usmrtio Kosti i Lelu, oteo njihovu kćerku Rozalindu (24), svoju bivšu zaručnicu.

Drama je počela u petak rano ujutro, oko 5 sati, kada je Nertil upao u kuću u kojoj je Rozalinda živjela s roditeljima.

Kosta i Lela su se u tom trenutku spremali za posao kada je Nertil zapucao iz vatrenog oružja. Kosta je preminuo na mjestu, dok je Lela još davala znakove života. Nakon toga Nertil je zgrabio Rozalindu, ugurao je u vozilo i pobjegao iz sela u pravcu Kurjana.

Dok je Hitna pomoć teško povrijeđenu Lelu prevozila u bolnicu, policija je tragala za Nertilom koji je Rozalindu držao protiv njene volje. Uslijedila je talačka kriza koja je trajala gotovo 12 sati, a završena je samoubistvom osumnjičenog. Prema prvim informacijama, Rozalinda je prošla bez povreda.

Za njenu majku Lelu, međutim, nije bilo spasa. Kako navode lokalni mediji, preminula je nakon operacije koja je trajala gotovo pet sati.

Motiv zločina još nije poznat. Mediji navode da je Rozalinda s Nertilom bila u vezi devet godina te da su bili zaručeni. Nije poznato kada i zbog čega je došlo do njihovog raskida.

Prema navodima policije, Nertil je sebi oduzeo život sačmaricom koju je imao u vozilu.

Rozalindu su iz ruku otmičara spasili pripadnici policije, a za sada nije poznato gdje se djevojka nalazi.