Video / Snimljeni poslednji trenuci krvnika koji je presudio Kosti i Leli, pa im oteo kćerku

Potresni snimci iz Albanije prikazuju posljednje trenutke talačke krize nakon zločina koji je šokirao javnost. Nertil Buzi (35) osumnjičen je da je ubio bivšeg tasta i taštu, Kostu Plaku i Beleri, poznatiju kao Lelu, a potom oteo svoju bivšu zaručnicu Rozalindu (24) i držao je kao taoca gotovo 12 sati. Nakon što je policija uspjela osloboditi djevojku, Nertil je sebi oduzeo život. Talačka kriza Sve je počelo u petak rano ujutro u kući Koste Plake i njegove supruge Beleri u selu Vidište kod Roškovca u Albaniji. Nertil, koji je devet godina bio u vezi s njihovom kćerkom Rozalindom, iz još neutvrđenih razloga oko 5 sati ujutro upao je u kuću i zapucao na Kostu i Lelu dok su se spremali za posao.

Kosta je preminuo na mjestu događaja, dok je Lela još davala znakove života. Nakon toga Nertil je zgrabio Rozalindu, ugurao je u vozilo i pobjegao prema obližnjem selu Kurje. Dok je Hitna pomoć teško povrijeđenu Lelu prevozila u bolnicu, policija je tragala za Nertilom koji je s Rozalindom bježao automobilom. Uslijedila je gotovo 12 sati duga talačka kriza, čiji je završetak zabilježen snimkom iz drona. Policajac pregovarao s krvnikom Na snimcima koje su objavili albanski mediji vidi se djevojka kako stoji pored vozila parkiranog na makadamskom putu između dvije njive. Nekoliko desetina metara dalje nalazi se policajac u civilu koji je satima pregovarao s Nertilom i pokušavao ga uvjeriti da oslobodi Rozalindu.