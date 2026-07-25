Video / Snimljeni poslednji trenuci krvnika koji je presudio Kosti i Leli, pa im oteo kćerku

Potresni snimci iz Albanije prikazuju posljednje trenutke talačke krize nakon zločina koji je šokirao javnost. Nertil Buzi (35) osumnjičen je da je ubio bivšeg tasta i taštu, Kostu Plaku i Beleri, poznatiju kao Lelu, a potom oteo svoju bivšu zaručnicu Rozalindu (24) i držao je kao taoca gotovo 12 sati. Nakon što je policija uspjela osloboditi djevojku, Nertil je sebi oduzeo život.
Talačka kriza
Sve je počelo u petak rano ujutro u kući Koste Plake i njegove supruge Beleri u selu Vidište kod Roškovca u Albaniji. Nertil, koji je devet godina bio u vezi s njihovom kćerkom Rozalindom, iz još neutvrđenih razloga oko 5 sati ujutro upao je u kuću i zapucao na Kostu i Lelu dok su se spremali za posao.
Kosta je preminuo na mjestu događaja, dok je Lela još davala znakove života. Nakon toga Nertil je zgrabio Rozalindu, ugurao je u vozilo i pobjegao prema obližnjem selu Kurje.
Dok je Hitna pomoć teško povrijeđenu Lelu prevozila u bolnicu, policija je tragala za Nertilom koji je s Rozalindom bježao automobilom. Uslijedila je gotovo 12 sati duga talačka kriza, čiji je završetak zabilježen snimkom iz drona.
Policajac pregovarao s krvnikom
Na snimcima koje su objavili albanski mediji vidi se djevojka kako stoji pored vozila parkiranog na makadamskom putu između dvije njive. Nekoliko desetina metara dalje nalazi se policajac u civilu koji je satima pregovarao s Nertilom i pokušavao ga uvjeriti da oslobodi Rozalindu.
U trenutku kada je snimak nastao, Nertil je dozvolio bivšoj zaručnici da izađe iz vozila. Međutim, djevojka je uplakana i dalje stajala pored automobila i razgovarala s njim.
Nakon toga krenula je ispred vozila, dok joj je policajac polako prišao i počeo je udaljavati od mjesta događaja. Nertil je tada još bio živ, što se vidi na snimku na kojem kroz otvorena vrata automobila izbacuje Rozalindinu obuću.
Policajac ju je odveo nekoliko metara dalje, zatim se vratio po obuću, a potom ponovo krenuo prema uznemirenoj djevojci koja se teško kretala.
Kamere su zabilježile trenutak kada policajac podiže Rozalindu u naručje i počinje s njom trčati prema sigurnijem području. Prema prvim informacijama, Nertil je u tom trenutku sebi oduzeo život sačmaricom koju je držao u vozilu.
Rozalinda je, prema dosadašnjim informacijama, prošla bez povreda.
Dok je trajala talačka drama, ljekari su se satima borili za život njene majke Lele. Nažalost, ona je preminula tokom operacije koja je trajala gotovo pet sati.
Motiv zločina još nije poznat. Mediji navode da su Rozalinda i Nertil bili u vezi devet godina te da su bili zaručeni. Za sada nije poznato kada i zbog čega je došlo do njihovog raskida.