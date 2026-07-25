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SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

Vučić: Izbori će biti za dva do četiri meseca, bit će odlučujući za budućnost Srbije

Idemo da ih pobijedimo i da im pokažemo da Srbiju niko ne može srušiti, izjavio je

Aleksandar Vučić. Anadolija

M. Až.

prije 1 sat 19 minuta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u Srbiji biti održani za dva, tri ili četiri mjeseca, ocijenivši da će oni biti odlučujući za budućnost zemlje.

- Zato vas molim da svu svoju energiju, svu svoju snagu usmjerite, ne na mržnju, već na ono pozitivno što radimo. Na ono što treba da napravimo u Srbiji, da se ujedinimo i da pobjeđujemo - rekao je Vučić na skupu građana u selu Drežnik kod Užica.

Istakao je da očekuje da će Srbija naredne godine biti prva u Evropi po stopi privrednog rasta.

- Idemo da ih pobijedimo i da im pokažemo da Srbiju niko ne može srušiti - poručio je Vučić.

On je zahvalio građanima na podršci koju mu pružaju.

- Živjela naša ujedinjena Srbija. Beskrajno vam hvala na svemu. Sve najbolje želim i vama i vašim porodicama - rekao je Vučić na kraju skupa.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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