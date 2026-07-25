Prekrečen zid u Crnoj Gori na kojem su sinoć ispisane gnusne poruke "Nož, žica, Srebrenica" i "Ubij Turke"

"Nož, žica, Srebrenica" i "Ubij Turke" poruke su novih uvredljivih grafita koji su tokom protekle noći ispisani u Bijelom Polju u Crnoj Gori. Grafiti su osvanuli na betonskom zidu pored puta u naselju Medanovići, na posljednjoj velikoj krivini prema bjelopoljskoj bolnici.
Zid na kojem su ispisani grafiti mržnje prefarban je oko 13 sati, u šta se uvjerila ekipa portala Vijesti.me.
U Bijelom Polju se prošle sedmice u blizini Plavog mosta u naselju Pruška pojavio grafit "Srbe na vrbe". Tim povodom Više državno tužilaštvo je formiralo predmet i istražuje počinioce, a uvredljivu poruku osudili su predstavnici javnog i političkog života.
Dok za taj grafit nije poznato kada je tačno nastao, za grafit u blizini bolnice više stanovnika Medanovića je potvrdilo da je nastao pod okriljem prošle noći.
Vijesti nezvanično saznaju da ovaj slučaj nije prijavljen policiji, a kako je zvanično potvrđeno, ni Višem državnom tužilaštvu, koje će nakon što su obaviješteni o ovom događaju od novinara formirati predmet.
- Na osnovu tog saznanja o ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac, koji je dao nalog službenicima policije u Bijelom Polju da preduzmu mjere i radnje s ciljem utvrđivanja okolnosti ovog događaja - kazala je državna tužiteljica i PR Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju Ljubica Caković Jelić.