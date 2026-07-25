Prekrečen zid u Crnoj Gori na kojem su sinoć ispisane gnusne poruke "Nož, žica, Srebrenica" i "Ubij Turke"

"Nož, žica, Srebrenica" i "Ubij Turke" poruke su novih uvredljivih grafita koji su tokom protekle noći ispisani u Bijelom Polju u Crnoj Gori. Grafiti su osvanuli na betonskom zidu pored puta u naselju Medanovići, na posljednjoj velikoj krivini prema bjelopoljskoj bolnici.

Zid na kojem su ispisani grafiti mržnje prefarban je oko 13 sati, u šta se uvjerila ekipa portala Vijesti.me.

U Bijelom Polju se prošle sedmice u blizini Plavog mosta u naselju Pruška pojavio grafit "Srbe na vrbe". Tim povodom Više državno tužilaštvo je formiralo predmet i istražuje počinioce, a uvredljivu poruku osudili su predstavnici javnog i političkog života.