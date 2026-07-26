Kalezić upozorio: Dio vlasti svjesno produbljuje tenzije sa Zagrebom

Nema stvarnog pomaka u rješavanju otvorenih pitanja između Hrvatske i Crne Gore, a dio crnogorske vlasti svjesno doprinosi pogoršanju odnosa sa Zagrebom, ocijenio je politički analitičar iz Crne Gore Danilo Kalezić u razgovoru za Hinu.

Kalezić, analitičar i istraživač na Povijesnom institutu pri Sveučilištu Crne Gore, smatra da posljednja razmjena poruka između ministarstava vanjskih poslova dvije države pokazuje da ključna bilateralna pitanja i dalje ostaju neriješena.

Bez političke volje

Prema njegovim riječima, bez jasne političke volje Podgorice da se sporovi riješe, teško je očekivati punu podršku Zagreba u završnoj fazi pregovora Crne Gore s Evropskom unijom.

Komentirajući otvoreno pismo hrvatskog Ministarstva vanjskih i evropskih poslova, Kalezić je rekao da je Zagreb tim potezom želio precizirati svoje stavove, ali i ukazati na razliku između tvrdnji crnogorske vlasti o napretku i stvarnog stanja odnosa dvije zemlje.

Kako navodi, pismom hrvatskog ministarstva "srušene su iluzije" koje je, prema njegovoj ocjeni, crnogorska vlast pokušavala održavati u javnosti, jer se pokazalo da ne postoji dovoljna politička spremnost za rješavanje spornih pitanja.

Hrvatsko ministarstvo je u svom obraćanju 22. jula pozvalo Podgoricu na konkretne poteze, konstruktivan dijalog i ubrzanje rješavanja otvorenih pitanja, podsjećajući da su dobrosusjedski odnosi jedan od važnih kriterija u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Zagreb je posebno istakao pitanja poput obeštećenja bivših logoraša, nastavka potrage za 14 nestalih osoba iz perioda Domovinskog rata, procesuiranja ratnih zločina, imovinsko-pravnih zahtjeva hrvatskih državljana, statusa spomen-ploče u nekadašnjem logoru Morinj, razgovora o razgraničenju na moru te povratka školskog broda "Jadran".

Iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova poručili su da će se sva otvorena pitanja rješavati kroz kontinuiran i dobronamjeran dijalog.

Ipak, Kalezić smatra da potezi crnogorske vlasti ne pokazuju stvarnu spremnost za takav pristup.

- Umjesto iskrenog dijaloga, svjedočili smo nastojanju vlade u Podgorici da obmane i Evropsku komisiju i Zagreb, uz pogrešnu procjenu da će tehnički razgovori prikriti izostanak suštinskih političkih poteza -kazao je Kalezić.

Posljedice za Evropski put

On je upozorio da bi neriješena pitanja mogla imati ozbiljne posljedice za evropski put Crne Gore.

Kao primjere poteza koji dodatno opterećuju odnose s Hrvatskom naveo je usvajanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, kao i odluku da u rekonstruisanoj vladi jedno mjesto dobije političar koji negira genocid u Srebrenici.

Prema njegovoj ocjeni, dio političkih aktera unutar crnogorske vlasti bliskih Beogradu namjerno podiže tenzije sa Zagrebom, jer evropske integracije Crne Gore, kako tvrdi, ne vide kao prioritet.

Crna Gora je do sada privremeno zatvorila 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom, dok je 15 još otvoreno. Podgorica planira završiti pregovore do kraja godine i postati članica EU 2028., ali joj je za to potrebna jednoglasna podrška svih država članica, uključujući Hrvatsku.