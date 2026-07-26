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CRNA GORA

Pucano na kuću policajca u Podgorici: Ispaljeno pet hitaca, policija traga za napadačem

Policija je odmah izašla na mjesto događaja, osigurala područje i obavila uviđaj

U napadu nije bilo povrijeđenih. Facebook

Dž. B.

prije 54 minute

Nepoznata osoba jutros je oko 2.50 sati ispalila pet hitaca iz pištolja prema porodičnoj kući policijskog službenika M. E. u Podgorici, saopćila je Uprava policije Crne Gore.

Prema navodima policije, dva metka pogodila su prozor kuće, dok su tri završila u vanjskom zidu objekta. U napadu nije bilo povrijeđenih, pišu crnogorske Vijesti.

Policija je odmah izašla na mjesto događaja, osigurala područje i obavila uviđaj pod nadzorom dežurne tužiteljice Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. S mjesta događaja izuzeti su tragovi i dokazi koji će biti predmet forenzičkog vještačenja.

U okviru istrage saslušano je više osoba, a policija, po nalogu tužilaštva, provodi intenzivne aktivnosti s ciljem identifikacije i hapšenja napadača te potpunog rasvjetljavanja ovog slučaja.

Iz Uprave policije poručili su da napad na policijskog službenika smatraju napadom na instituciju i državu te istakli da će, u saradnji s tužilaštvom, poduzeti sve zakonom predviđene mjere kako bi počinilac bio priveden pravdi.

# PODGORICA
# PUCNJAVA
# POLICAJAC
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