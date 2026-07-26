Vučić: Ako izgubim izbore, smijat ću im se u lice iz pritvora, zatvora i groba

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da neće napustiti Srbiju ukoliko Srpska napredna stranka (SNS) izgubi izbore koje već mjesecima najavljuje. Istovremeno, kalkulira s terminima izbora, ostavljajući otvorenu mogućnost da podnese ostavku na funkciju predsjednika kako bi pokušao preuzeti mjesto premijera i tako ostao na vlasti.

Gostujući na provladinoj televiziji TV Prva, Vučić je rekao da će predsjednički izbori najvjerovatnije biti održani u januaru 2027. godine, ukoliko parlamentarni izbori budu raspisani za oktobar.

- Ako su u oktobru parlamentarni izbori, moguće je da krajem decembra ili početkom januara budu predsjednički, a ukoliko su u novembru parlamentarni, onda će predsjednički svakako biti u januaru ili, možda, najkasnije početkom februara - rekao je Vučić.

Protesti i studentska lista

Vanredne izbore traže studentski pokret i veliki dio javnosti kroz višemjesečne antivladine proteste, koji su uslijedili nakon pogibije 16 osoba u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu 2024. godine. Demonstranti za tragediju odgovornom smatraju vlast, tvrdeći da su korupcija i nefunkcionisanje institucija doveli do nesreće.

Studentski pokret najavio je formiranje vlastite izborne liste. Iako još nije zvanično predstavljena jer datum izbora nije poznat, predstavnici vlasti, uz podršku njima naklonjenih medija i tabloida, pokušavaju osporiti njen kredibilitet javnim prozivanjem pojedinih navodnih kandidata.

Vučić, koji i sa pozicije predsjednika aktivno učestvuje u predizbornoj kampanji čestim gostovanjima na provladinim televizijama i javnom servisu RTS, izjavio je da će na listi SNS-a biti više mladih ljudi nego na studentskoj listi.

"Smijat ću im se u lice"

- Ako građani hoće glasati za mladost i budućnost - moći će glasati za SNS. Bit ćemo neuporedivo mlađa lista od njihove, a ja ću biti među starijima - ustvrdio je Vučić, dodajući da će "s ponosom biti na toj listi" i da mu je "potpuno svejedno da li će ga staviti na 250, 72, prvo, treće, peto mjesto".

On je za TV Prva izjavio da "nema strah ni od čega, osim od Boga, suda historije i suda svog naroda".

- Moguće je da izgubimo izbore, ali ćemo mi, ipak, da prebrojimo glasove. Kad pobijede na izborima ja ću im čestitati i iste večeri ću reći da su najgori mogući došli na vlast. Smijat ću im se u lice sve vrijeme i iz pritvora i iz zatvora i iz groba, prkosno i ponosno - rekao je Vučić.

Optužbe na račun Zapada

Govoreći o podršci koju je studentski pokret dobio iz inostranstva, Vučić je ustvrdio da Evropa i Sjedinjene Američke Države "nagrađuju u Srbiji osobe koje bi zgazile pravni poredak, ubijale ljude, protupravno hapsile", dok njegovi politički protivnici, kako tvrdi, "ne nude ništa građanima osim mržnje i podjela".

Dodao je da vlast mora razumjeti poruke građana i prihvatiti kritike nezadovoljnog dijela javnosti, navodeći da je narod "djelimično u pravu" jer među nosiocima vlasti ima onih koji su "korumpirani, bahati i arogantni ili ne rade dovoljno".

Deset hiljada prijava

Na Vučićevu inicijativu 10. jula pokrenut je portal "Ko si bre ti?", zamišljen kao zvanični kanal za prijavu korupcije, zloupotrebe ovlasti i bahatog ponašanja koje šteti građanima i javnom interesu.

Vučić je u gostovanju na TV Prva rekao da je putem tog portala do sada zaprimljeno oko 10.000 prijava, dok je odgovor dostavljen na približno 3.500 njih.