Uhapšen muškarac koji je prijetio Vučiću: Pred kamerom vitlao velikim nožem govoreći da će mu odsjeći glavu

Srbijanska policija je uhapsila muškarca inicijala S. S. (1971) iz okoline Kragujevca zbog sumnje da je na Facebooku objavio videosnimak u kojem je, uz pokazivanje noža, prijetio smrću predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku lista Informer Draganu J. Vučićeviću, saopćio je MUP Srbije.

Mediji u Srbiji pišu da je muškarac preko društvenih mreža Vučiću zaprijetio ubistvom odsijecanjem glave, tako što se snimao kamerom i vitlao velikim nožem.

Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati nakon čega će protiv njega biti podnijeta krivična prijava.