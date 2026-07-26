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BEOGRAD

Uhapšen muškarac koji je prijetio Vučiću: Pred kamerom vitlao velikim nožem govoreći da će mu odsjeći glavu

Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati

Aleksandar Vučić. Anadolija

N. J.

prije 1 sat 17 minuta

Srbijanska policija je uhapsila muškarca inicijala S. S. (1971) iz okoline Kragujevca zbog sumnje da je na Facebooku objavio videosnimak u kojem je, uz pokazivanje noža, prijetio smrću predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku lista Informer Draganu J. Vučićeviću, saopćio je MUP Srbije.

Mediji u Srbiji pišu da je muškarac preko društvenih mreža Vučiću zaprijetio ubistvom odsijecanjem glave, tako što se snimao kamerom i vitlao velikim nožem.

Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati nakon čega će protiv njega biti podnijeta krivična prijava.

# SRBIJA
# PRIJETNJE SMRĆU
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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