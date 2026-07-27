Dražen Marković, alpinista: Svaki vrh je težak kad znaš da te čeka ono dvoje djece kući

Crnogorski planinar Dražen Marković oglasio se na Instagramu nakon tragedije na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine, poručivši da je cijela regionalna planinarska zajednica u šoku.

Kako je naveo, vijest ga je zatekla na Durmitoru, svega desetak dana nakon što se sa istog vrha u Rusiji i sam bezbjedno vratio.

– Malo je reći da je to tragedija koja je u crno zavila jugoslovensku planinarsku zajednicu. Svi smo još u nevjerici – napisao je Marković, kritikujući brojne komentare i olako izrečene ocjene o tome da je Elbrus "jedan od lakših visokogorskih uspona".

Istakao je da planina visoka gotovo 6.000 metara, na kojoj se i usred ljeta temperature spuštaju do minus 40 stepeni, ne trpi površnost niti oslanjanje isključivo na aplikacije i prognoze.