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PLANINAR U ŠOKU

Dražen Marković, alpinista: Svaki vrh je težak kad znaš da te čeka ono dvoje djece kući

Crnogorski planinar Dražen Marković nakon tragedije na Elbrusu poručio da planina ne prašta neznanje, lažnu sigurnost i želju za dokazivanjem

Marković na Elbrusu. Instagram

R. U.

prije 18 minuta

Crnogorski planinar Dražen Marković oglasio se na Instagramu nakon tragedije na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine, poručivši da je cijela regionalna planinarska zajednica u šoku.

Kako je naveo, vijest ga je zatekla na Durmitoru, svega desetak dana nakon što se sa istog vrha u Rusiji i sam bezbjedno vratio.

– Malo je reći da je to tragedija koja je u crno zavila jugoslovensku planinarsku zajednicu. Svi smo još u nevjerici – napisao je Marković, kritikujući brojne komentare i olako izrečene ocjene o tome da je Elbrus "jedan od lakših visokogorskih uspona".

Istakao je da planina visoka gotovo 6.000 metara, na kojoj se i usred ljeta temperature spuštaju do minus 40 stepeni, ne trpi površnost niti oslanjanje isključivo na aplikacije i prognoze.

Marković smatra da će tek istraga pokazati kako je došlo do tragedije i da li postoji odgovornost, ali upozorava da su društvene mreže stvorile kulturu dokazivanja i "osvajanja" vrhova po svaku cijenu.

– Nijedan vrh nije vrijedan nečijeg nokta, a kamo li prsta ili života – poručio je, dodajući da mu je svaki uspon podjednako težak otkako ga kod kuće čekaju djeca, te da je svaki bezbjedan povratak najveći uspjeh jednog planinara.

# ELBRUS
# ALPINIZAM
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