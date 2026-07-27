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INCIDENT

Zatvorenik nokautirao policajca: Ovaj završio u bolnici

Nalazi se iza rešetaka zbog porodičnog nasilja

Zagreb: Fizički napad. Arhiv

N. D.

prije 49 minuta

U Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu u subotu je napadnut pravosudni policajac, a prema dostupnim informacijama, napao ga je zatvorenik koji se iza rešetaka nalazi zbog porodičnog nasilja.

Incident se dogodio kada je policajac ulazio u sobu zatvorenika. Međutim, riječ je o osobi koja je ranije već imala sukobe unutar zatvorskog sistema. Naime, dok se nalazio u zatvoru u Remetincu, sukobio se s drugim zatvorenicima i tom prilikom zadobio povrede, zbog čega je u petak prebačen u zatvorsku bolnicu.

Pravosudni policajac, koji prema svemu sudeći nije imao informaciju o prethodnom ponašanju zatvorenika, u subotu je tokom dana krenuo prema njegovoj sobi. Čim je otvorio vrata, zatvorenik ga je udario u glavu, piše Index.

Nakon udarca policajac je pao na pod, ali je ostao dovoljno priseban da pozove kolege u pomoć. Zajedničkim djelovanjem uspjeli su savladati napadača.

Povrijeđenom pravosudnom policajcu ljekarska pomoć pružena je u bolnici, a sada se očekuje postupanje nadležnih organa.

# ZATVOR
# ZAGREB
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