Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane Turske, Bjelorusije, Kine, Rusije i Saudijske Arabije

Crna Gora od 1. novembra 2026. godine uvodi vize za državljane Turske, Bjelorusije, Kine, Rusije i Saudijske Arabije kao dio napora te države na putu da postane punopravna članica Evropske unije, javlja Anadolu.

- Vlada Crne Gore je 23. jula 2026. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom režimu, shodno čijim odredbama je državljanima zemalja koje su činile neusklađenosti između viznog režima Crne Gore i Evropske unije (Bjelorusija, Kina, Rusija, Saudijska Arabija i Turska) od 1. novembra 2026. godine, neophodna viza za ulazak u Crnu Goru - saopćeno je u ponedjeljak iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova.

MVP Crne Gore kaže kako je istovremeno poduzelo određene korake kako bi proces dobijanja crnogorske vize za državljane navedenih zemalja "bio što jednostavniji i dostupniji".

- Najvažnija novina za građane kojima je potrebna crnogorska viza jeste da zahtjev više ne moraju podnositi isključivo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore. Zahvaljujući saradnji sa kompanijom VFS Global, vodećim svjetskim partnerom za pružanje viznih usluga, zahtjevi za izdavanje crnogorske vize već sada mogu se podnijeti u VFS aplikacionim centrima u Indiji, Bangladešu, Kirgistanu, Azerbejdžanu, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Rusiji - navodi MVP Crne Gore.

Dodaju kako će u narednom periodu biti otvorenii centri u Pakistanu, Kini, Armeniji, Kazahstanu, Filipinima, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Bjelorusiji, Nepalu i Uzbekistanu, dok je planirano dalje širenje mreže i na Jordan, Kuvajt, Tajland i Indoneziju.

Na ovaj način strani državljani će moći da podnesu zahtjev za crnogorsku vizu u najbližem VFS aplikacionom centru, bez potrebe da putuju do ambasada ili konzulata Crne Gore, što će značajno pojednostaviti proceduru i učiniti je bržom i pristupačnijom.

MVP Crne Gore dodaje kako najnovijom odlukom o izmjeni viznog sistema ta zemlja "ispunjava jednu od važnih obaveza na putu ka članstvu u EU" te istovremeno "modernizuje vizni sistem i olakšava pristup našoj zemlji građanima brojnih emitivnih tržišta".

- Na taj način jačaju se bezbjednost, digitalizacija javne uprave i konkurentnost Crne Gore kao turističke i investicione destinacije - poručuje MVP Crne Gore.

Kratkotrajna suspenzija

Na relaciji Podgorica – Ankara pitanje viznog režima bilo je u fokusu i u oktobru 2025. godine, kada je Vlada Crne Gore kratkotrajno suspendovala bezvizni režim s Turskom. Privremena obustava bezviznog režima za državljane Turske uvedena je nakon incidenta u Podgorici, s kojim su pojedini lokalni mediji prvobitno dovodili u vezu turske državljane. Naknadna istraga pokazala je da turski državljani nisu bili umiješani u napad.

Viši sud u Podgorici saopćio je 31. oktobra da su dvije osobe, uhapšene zbog sumnje da su povezane s napadom nožem 25. oktobra, puštene iz pritvora nakon što je utvrđeno da nisu imale veze s incidentom, te da se u vrijeme napada nisu nalazile na mjestu događaja.

Odluka o ranijem uvođenju viznog režima izazvala je i kritike dijela crnogorskih zvaničnika.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je u novembru da je ta mjera bila ishitrena i ekonomski štetna, naglasivši da je kolektivna krivica prema bilo kojem narodu neprihvatljiva.

Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović je ubrzo nakon toga posjetio Istanbul, gdje je razgovarao s turskim zvaničnicima i izrazio nadu u što skorije ukidanje viza, ističući značaj dobrih odnosa Podgorice i Ankare.

Bezvizni režim

Crna Gora je ponovo 23. decembra uspostavila bezvizni režim za državljane Turske, uz skraćenje dozvoljenog boravka sa 90 na 30 dana.

Najnovija odluka o vizama trajno uređuje ovaj odnos kroz obavezno usklađivanje s pravnom tekovinom Evropske unije.