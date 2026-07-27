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HRVATSKA

Drama u Dubrovniku: Troje ljudi spašeno iz mora, u akciji bio policijski gliser, ali i jedan građanin

Ispod hotela "Rixos" u Dubrovniku odvijala se prava drama kada su se tri osobe našle u opasnosti u moru i nisu mogle izaći na obalu

Policijski gliser. Goran Kovacic/PIXSELL

M. Až.

prije 26 minuta

Ispod hotela "Rixos" u Dubrovniku odvijala se prava drama kada su se tri osobe našle u opasnosti u moru i nisu mogle izaći na obalu. U akciju spašavanja morao se uključiti i policijski gliser.

Prema informacijama policije, prvo se jedna osoba našla u nevolji, nakon čega nije mogla samostalno izaći iz mora. U pomoć joj je priskočio strani državljanin, ali je i on ostao zarobljen u vodi.

Nakon što je ugledala ljude u opasnosti, u pomoć je krenula i spasiteljica. Međutim, ni ona ih nije uspjela izvući zbog teških uvjeta na moru i velikih valova, piše Dubrovački vjesnik.

Ubrzo je na mjesto događaja stigao policijski gliser, čija je posada uspjela spasiti sve troje.

Policija je pohvalila i građanina koji je skuterom stigao do mjesta događaja i pomogao u akciji spašavanja.

# DUBROVNIK
# HRVATSKA
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