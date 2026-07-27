Vučić podijelio snimak u kojem mu muškarac prijeti nožem: "Ne osjećam se ugroženim, autoru snimka opraštam"

Predsjednik Srbije u nastavku videa navodi kako vjeruje da čovjek koji stoji iza prijetnji nije loš niti zločinac, "već da je podlegao manipulacijama i pritiscima".

Na početku videa Vučić se obratio građanima najavivši da će im prikazati snimak koji će ih, kako je rekao, šokirati. Nakon toga prikazan je sam snimak u kojem muškarac (op.a. Vučić u videu otkriva njegov identitet i navodi da je iz Kragujevca), držeći nož u ruci, upućuje direktne prijetnje ubistvom predsjedniku Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je videosnimak na svom Instagram profilu u kojem se osvrnuo na nedavne prijetnje smrću koje su mu upućene putem društvenih mreža, poručivši da se ne osjeća ugroženim i da oprašta autoru snimka.

- Siguran sam da on nije toliko loš i nije ovakav zločinac kakvim bi sebe želio predstaviti. Ovo što je izgovorio plod je manipulacije onih koji su željeli podijeliti Srbiju, onih koji su putem svojih medija, društvenih mreža i ogromnim novcem izvana željeli razoriti našu voljenu domovinu - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije naglasio je da će u procesno-pravnom smislu pokušati pomoći muškarcu koji mu je prijetio tako što će pred nadležnim organima izjaviti da se ne osjeća ugroženim.

- Mogu to uraditi, ne zato što sam predsjednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne prijetnje. I reći ću, što mu svakako pomaže u postupku, da se ne osjećam ugroženim. Siguran sam da se u njemu krije dobar domaćin kojeg je neko zaveo strašnim lažima - kazao je Vučić.

Vučić je potom govorio o infrastrukturnim projektima poput sjeverne obilaznice, fabrike Stellantis, rekonstrukcije tržnice i buduće izgradnje Kliničkog centra u Kragujevcu, ističući da se raduje trenutku kada će autor snimka s prijetećim sadržajem uvidjeti taj napredak.

- Uvijek sam spreman, čak i na otvaranju dijela obilaznice, pružiti mu ruku i lično mu oprostiti za sve ovo što je strašno rekao, jer ne želim dijeliti porodice i ne želim dijeliti Srbiju. Želim nas sve zajedno ujedinjene oko ljubavi prema našoj domovini - zaključio je Vučić.

Osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije u nedjelju je saopćilo da su pripadnici Uprave kriminalističke policije, Uprave za tehniku i Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji s Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i policijom u Kragujevcu, uhapsili S. S. (1971) iz okoline Kragujevca zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je osumnjičeni na društvenoj mreži Facebook objavio videosnimak u kojem je, uz pokazivanje noža, uputio direktne prijetnje smrću predsjedniku Aleksandru Vučiću.

- Brzom akcijom policije osumnjičeni je lociran i uhapšen, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu - saopćio je MUP Srbije.