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CRNA GORA

Tragedija na plaži u Budvi: Utopio se 30-godišnji muškarac

Zbog velikih talasa zakupci kupališta Mogren I i Mogren II danas su zatvorili plaže

Budva. Nova.rs

M. Až.

prije 44 minute

Tridesetogodišnji državljanin Srbije R. U. utopio se na plaži Mogren II u Budvi, potvrđeno je iz crnogorske policije.

Zbog velikih talasa zakupci kupališta Mogren I i Mogren II danas su zatvorili plaže, a zatvorena je bila i pješačka staza koja vodi od hotela Avala, dok je ulazna kapija bila zaključana.

Iz policije je saopćeno da je Hitna pomoć obavijestila budvansku policiju oko 12.05 sati da je prijavljeno kako se u moru na plaži nalazi osoba kojoj je potrebna pomoć.

- Po dolasku na mjesto događaja zatečeno je tijelo osobe koja je identificirana kao tridesetogodišnji državljanin Srbije. Uviđaj je u toku, a o svemu je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem - saopćeno je iz policije.

# BUDVA
# CRNA GORA
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