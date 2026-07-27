Srbija predala Crnoj Gori opasnog kriminalca: Sumnjiči se za dva ubistva i otmicu

Za Markom K. (39) bile su raspisane tri međunarodne potjernice, a sumnjiči se za više najtežih krivičnih djela.

Srbija je danas izručila Crnoj Gori Marka K. (39), navodnog pripadnika "kavačkog klana".

- Službenici FAST tima za ciljane potrage NCB Interpola Podgorica i Posebne jedinice policije, u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, danas su iz Srbije u Crnu Goru uspješno realizovali ekstradiciju međunarodno traženog lica Marka K. (39), državljanina Crne Gore, člana jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe, osumnjičenog za teška djela protiv života i tijela - navodi se u saopćenju.

Za njim su bile raspisane tri međunarodne potjernice.

- Marko K. je danas na graničnom prijelazu Dobrakovo predat crnogorskim organima za provođenje zakona radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom. Za ovim licem je NCB Interpol Podgorica raspisao tri međunarodne potjernice po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi osiguranja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i ubistvo u pokušaju - dodaje se u saopćenju.

Kako su naveli iz crnogorskog tužilaštva, Marko K. se sumnjiči da je prije osam godina u Baru ubio Vasa Delibašića.

- Marko K. se sumnjiči da je 28. juna 2018. godine, u Makedonskom naselju u Baru, počinio krivično djelo teško ubistvo na štetu Vasa Delibašića. Specijalno državno tužilaštvo tereti Marka K. da je, kao član kriminalne organizacije na čijem se čelu nalazi međunarodno traženo lice Radoje Zvicer, počinio krivično djelo teško ubistvo u mjestu Stanjevića Rupa kod Spuža, 14. oktobra 2020. godine, na štetu Damira Hodžića i Adisa Spahića, kao i krivično djelo otmica na štetu M. R.- navodi se u saopćenju.