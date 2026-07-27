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HEROJSKA AKCIJA

Nermin Spahić spasio troje ljudi iz smrtonosnih talasa

Prava drama sa sretnim završetkom odigrala se danas, 27. jula, nešto prije 13 sati u moru ispred jednog hotela u Dubrovniku

Dubrovnik. Grgo Jelavic/PIXSELL

M. Až.

prije 46 minuta

Prava drama sa sretnim završetkom odigrala se danas, 27. jula, nešto prije 13 sati u moru ispred jednog hotela u Dubrovniku.

Zbog izuzetno teških vremenskih uslova i ogromnih valova tri osobe našle su se u životnoj opasnosti, ali je zahvaljujući brzoj i koordinisanoj akciji dubrovačkih službi i hrabrosti Nermina Spahića izbjegnuta velika tragedija, prenose hrvatski mediji.

Sve je počelo kada je jedan strani državljanin ušao u more, ali zbog snažnih valova više nije mogao izaći na obalu. U pomoć mu je najprije priskočio drugi muškarac, no i njega su ubrzo zarobili valovi. U dramatičnu borbu s morem uključila se i spasilac s plaže, ali ni ona nije uspjela sama izaći na sigurno.

Sve je počelo padom japanskog državljanina

- Prvo je jedan Japanac pao u more, za njim je krenuo konobar, a zatim i spasilac. Puhalo je jako jugo, a valovi su bili visoki između sedam i osam metara. Niko nije mogao prići. Tada je direktor hotela pozvao Nermina Spahića, ronioca RK Dubrovnik, koji je brzo stigao na džet-skiju i jednog po jednog odvukao do policijskog broda, jer policijsko plovilo nije moglo prići obali kako ga valovi ne bi razbili o stijene. Zaista mu želimo zahvaliti - rekao je Toni Vranješ za portal Morski HR.

Dok su se troje ljudi, držeći se za zaštitnu ogradu i stijene, borili za život, prvi im je u pomoć stigao Nermin Spahić, član Ronilačkog kluba Dubrovnik i licencirani spasilac na moru. Na poziv direktora hotela bez razmišljanja je sjeo na džet-ski i krenuo prema uzburkanom moru, rizikujući vlastiti život.

Jednog po jednog izvukao na sigurno

- Kad sam stigao, valovi su bili ogromni. Ispred Riksosa za ogradu su se držali djevojka spasilac, mladić kojem je bilo iščašeno rame i stranac koji je bio napola mrtav. Rekli su mi da prvo uzmem stranca - prisjetio se Spahić dramatičnih trenutaka za DU list.

Iscrpljenog i dezorijentisanog stranca uspio je prevesti do mirnijeg dijela mora kod Danča. U međuvremenu je stiglo plovilo pomorske policije, ali zbog snažnih valova i opasnosti od udara u stijene nije moglo prići obali.

Spahić je potom preuzeo ključnu ulogu u akciji spašavanja. Na džet-skiju je, jednog po jednog, prevozio unesrećene do policijskog glisera, čija ih je posada potom izvlačila na palubu.

Akcija trajala manje od 20 minuta

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska dojavu o incidentu zaprimila je nešto prije 13 sati, a plovilo pomorske policije isplovilo je u 13.03 sati. Akcija spašavanja, u kojoj je učestvovala i Lučka kapetanija Dubrovnik, uspješno je okončana u 13.20 sati.

Zahvaljujući prisebnosti i hrabrosti Nermina Spahića, kao i brzoj reakciji dubrovačkih pomorskih službi, ova nesreća nije završila tragično. Sve tri osobe su spašene, a Dubrovnik je dobio još jednog heroja mora.

# SPAŠAVANJE
# DUBROVNIK
# HRVATSKA
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