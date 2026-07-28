Bankrot Jugoslavije 1982: Trenutak kada je propao san o socijalističkom ekonomskom čudu

Dok se i danas po kafanama, porodičnim okupljanjima i društvenim mrežama prepričava kako se u Jugoslaviji "bolje živjelo", historija nudi mnogo manje romantičnu verziju događaja. Iza slike stabilnosti i blagostanja krila se ekonomija koja je živjela na dug, a račun je na naplatu stigao početkom osamdesetih godina.

Iako bivša država nikada formalno nije proglasila bankrot, ekonomski pokazatelji govore da je već 1982. godine bila u dubokoj dužničkoj krizi. Period koji mnogi danas pamte kao "zlatno doba" bio je, prema brojnim ekonomistima, rezultat masovnog zaduživanja, a ne održivog privrednog razvoja.

Industrija na jeftinoj nafti

Jugoslavenski model razvoja bio je zasnovan na energetski intenzivnoj industriji koja je funkcionisala zahvaljujući dugogodišnjim niskim cijenama nafte. Umjesto konkurentnosti i produktivnosti, sistem je prvenstveno održavao zaposlenost i socijalni mir.

Naftna kriza krajem sedamdesetih godina promijenila je sve. Nagli rast cijena energenata razotkrio je slabosti ekonomije koja nije bila sposobna prilagoditi se novim uslovima.

Samoupravljanje bez stvarne odgovornosti

Dodatni problem predstavljala je sama struktura države. Dok je zvanična ideologija govorila o radničkom samoupravljanju, ključne odluke donosila je Komunistička partija.

Ustav iz 1974. godine republikama je dao široka ovlaštenja, uključujući mogućnost zaduživanja u inostranstvu. Time je otvoren prostor da svaka republika uzima kredite za vlastite projekte, dok je odgovornost za ukupni dug ostajala na saveznoj državi.

Život na kredit

Sedamdesetih godina zapadne banke raspolagale su ogromnim količinama kapitala i nudile kredite po povoljnim kamatnim stopama. Jugoslavija je bila jedan od najvećih korisnika tog novca.

Zahvaljujući tim kreditima rasle su plate, finansirani su veliki infrastrukturni projekti i povećavana potrošnja, iako produktivnost nije pratila taj rast. Standard građana dostigao je vrhunac upravo u periodu najvećeg zaduživanja.

Volckerov šok

Situacija se dramatično promijenila kada su Sjedinjene Američke Države krajem sedamdesetih, u borbi protiv inflacije, značajno povećale kamatne stope.

Kamate na jugoslavenske dugove naglo su porasle, a država se našla u situaciji da sve veći dio prihoda troši na otplatu kredita umjesto na razvoj ekonomije.

Nestašice i pad standarda

Posljedice su ubrzo osjetili građani. Nestajalo je deviza za uvoz sirovina, proizvodnja je usporavala, a potom su uslijedile nestašice osnovnih proizvoda.

Redovi za ulje, kafu, deterdžent i toalet-papir postali su svakodnevica. Uvedeni su bonovi za gorivo i sistem vožnje "par-nepar", dok je životni standard počeo naglo padati.

Početak kraja

Ekonomska kriza iz 1982. godine nije predstavljala samo finansijski problem nego je označila početak raspada modela na kojem je Jugoslavija bila izgrađena.

Umjesto zajedničkog izlaza iz krize, republike su sve više vodile vlastite politike, a ekonomski problemi dodatno su produbili političke sukobe koji će kulminirati raspadom države početkom devedesetih.

Pouke za danas

Iskustvo Jugoslavije često se navodi kao primjer koliko dugoročno mogu biti opasni rast javnog duga, finansiranje potrošnje kreditima i odgađanje strukturnih reformi.

Kritičari aktuelnih ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini upozoravaju da se prekomjerno zaduživanje ne može trajno koristiti kao zamjena za privredni rast i povećanje produktivnosti, te smatraju da iskustvo bivše države predstavlja upozorenje koliko takav model može biti rizičan ukoliko se dugovi gomilaju bez stvaranja održive ekonomske osnove.