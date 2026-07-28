Crna Gora uvela dva dana plaćenog odsustva zbog bolnih menstruacija

Skupština Crne Gore usvojila je zakonske izmjene kojima se ženama sa dijagnostikovanim ginekološkim oboljenjima koja izazivaju bolne menstruacije omogućavaju dva dana plaćenog odsustva svakog mjeseca.

Skupština je juče, 27. jula, usvojila izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se ženama sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom, bolnim mensturalnim ciklusima praćenim grčevima, mučninom i umorom, omogućava pravo na dva dana plaćenog odsustva mjesečno.

To pravo, kako prenose Vijesti, odnosi se na žene koje imaju bolne menstrualne cikluse izazvane organskim uzrocima, kao što su endometrioza, miomi, polipi i druga ginekološka oboljenja.

Inicijativu podnijela Jevrosima Pejović

Inicijativu za izmjene zakona podnijela je u martu ove godine, uoči Međunarodnog dana žena, nezavisna poslanica Jevrosima Pejović.

Prijedlog zakona prethodno je jednoglasno podržan na sednicama Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Zakonodavnog odbora.

U obrazloženju zakona navodi se da je cilj izmjena adekvatno regulisanje dijagnostikovanih patoloških stanja sekundarne dismenoreje, uklanjanje predrasuda na radnom mjestu i uspostavljanje ravnoteže između očuvanja zdravlja i profesionalnih obaveza žena.

Kako se ističe, ženama sa sekundarnom dismenorejom priznaje se pravo na posebno stanje privremene spriječenosti za rad.

Sekundarna dismenoreja podrazumijeva bolne menstrualne tegobe izazvane prethodno dijagnostikovanim ginekološkim oboljenjima, poput endometrioze, mioma, zapaljenja jajnika, endometrijalnih polipa i sindroma policističnih jajnika, kao i stanjima koja mogu biti praćena bolnim polnim odnosima, otežanim mokrenjem, neplodnošću ili obilnim menstrualnim krvarenjem.

Španija jedina u Evropi uvela menstrualno odsustvo

Jedina evropska zemlja koja je menstrualno odsustvo već uvela jeste Španija, kao dio nastojanja da se usklade zdravlje i rad.

Slični prijedlozi našli su se pred italijanskim parlamentom dva puta u posljednjih 10 godina.

Prvi prijedlog iz 2016. godine odnosio se samo na žene u radnom odnosu i omogućavao je do tri dana odsustva. Drugi, iz 2023. godine, koji je i dalje u proceduri i uključuje i učenice, dozvoljavajući odsustvo do dva dana mjesečno.

Pojedine italijanske kompanije već su uvele menstrualno odsustvo u svoje sisteme socijalne zaštite.

Istraživanje u Nizozemkoj pokazalo je da većina žena podržava ovu mogućnost, ali strahuje da bi mogla negativno uticati na njihove karijere.

Višedecenijska praksa u zemljama istočne Azije

Dok Evropa još raspravlja, menstrualno odsustvo je već decenijama praksa u više zemalja istočne Azije.

U Japanu postoji skoro 80 godina, dok u Južnoj Koreji postoji skoro dvije i po decenije. Ovo pravo uvele su i Indonezija, Tajvan i više kineskih provincija.