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Haos u Skupštini Crne Gore: Izbio sukob između Kneževića i Šaranovića

Novi snimak iz parlamenta prikazuje trenutak napetog sukoba koji je zamalo prerastao u fizički obračun, ali su ga spriječili prisutni poslanici

Snimak kruži regionom: Knežević krenuo prema ministru Šaranoviću. Instagram

D. E.

prije 35 minuta

U Skupštini Crne Gore danas je spriječen veći incident nakon što je došlo do sukoba između ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i poslanika Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića.

Novi snimak događaja prikazuje trenutak kada je Knežević krenuo prema Šaranoviću, nakon čega su reagovali drugi poslanici i spriječili mogući fizički obračun.

Eskalaciju situacije zaustavili su najprije poslanik Demokrata Momčilo Leković, a potom i poslanik DPS-a Andrija Nikolić.

Do incidenta je došlo tokom rasprave nakon što je Knežević optužio Šaranovića da ga je tokom boravka na Adi obezbjeđivalo oko 50 policajaca.

Šaranović je odbacio te tvrdnje i rekao da su neistinite, dodajući da lider DNP-a ima veće obezbjeđenje od njega.

– Ja imam samo dva čovjeka koja su sa mnom, za razliku od vas kojeg je pratila policija na Adi. Sad vam kažem da lažete i da imate više obezbjeđenja od mene. Ti si najveća bitanga – poručio je Šaranović Kneževiću.

Nakon toga uslijedila je žustra reakcija Kneževića, koji je krenuo prema ministru, ali je sukob spriječen intervencijom prisutnih poslanika.

Snimak incidenta ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije javnosti.

# SUKOB
# CRNA GORA
# SVAĐA
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