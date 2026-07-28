Haos u Skupštini Crne Gore: Izbio sukob između Kneževića i Šaranovića

U Skupštini Crne Gore danas je spriječen veći incident nakon što je došlo do sukoba između ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i poslanika Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića.

Novi snimak događaja prikazuje trenutak kada je Knežević krenuo prema Šaranoviću, nakon čega su reagovali drugi poslanici i spriječili mogući fizički obračun.

Eskalaciju situacije zaustavili su najprije poslanik Demokrata Momčilo Leković, a potom i poslanik DPS-a Andrija Nikolić.

Do incidenta je došlo tokom rasprave nakon što je Knežević optužio Šaranovića da ga je tokom boravka na Adi obezbjeđivalo oko 50 policajaca.