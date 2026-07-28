Andrija Jarak oglasio se o vandalskom činu u Međugorju: "Našao si Crkvu u kojoj ćeš Boga molit"

Vandalski čin u Međugorju, tokom kojeg su oštećeni vjerski objekti i zapaljen vanjski oltar crkve svetog Jakova, izazvao je brojne reakcije javnosti.
Nakon hapšenja 31-godišnjeg državljanina Poljske koji se sumnjiči za ovaj događaj, oglasio se i poznati televizijski novinar Andrija Jarak.
On je na svom Facebook profilu komentarisao slučaj, osvrćući se na mjesto na kojem se incident dogodio.
- Našao si Crkvu u kojoj ćeš Boga molit'. Stari hercegovački izraz koji se odnosi na nekoga ko sam sebe uvali u bezizlaznu situaciju. Na nezgodnom terenu. U kraju gdje žive ponosni ljudi, koji ne daju na svoje - napisao je Jarak.
Dodao je kako je, prema njegovom mišljenju, osumnjičeni trebao znati gdje dolazi praviti problem.
Neko je to morao objasniti ovom nesretniku. Da zna gdje je došao raditi nered. Kad se narod organizira, ne možeš mu pobjeći. Bit će zanimljivo kad kaže imena pomagača - naveo je Jarak.
Podsjetimo, policija je uhapsila muškarca osumnjičenog da je izlio crnu boju po Gospinom kipu na Podbrdu, oštetio još jedan kip, zapalio vanjski oltar crkve svetog Jakova i ostavio poruke na poljskom i engleskom jeziku.
Prema navodima medija, uhapšeni je poljski državljanin Bartlomjej Vlodžimjež Krakoviak (Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak), koji je ranije boravio u Međugorju kao hodočasnik.