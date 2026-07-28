Andrija Jarak oglasio se o vandalskom činu u Međugorju: "Našao si Crkvu u kojoj ćeš Boga molit"

Vandalski čin u Međugorju, tokom kojeg su oštećeni vjerski objekti i zapaljen vanjski oltar crkve svetog Jakova, izazvao je brojne reakcije javnosti.

Nakon hapšenja 31-godišnjeg državljanina Poljske koji se sumnjiči za ovaj događaj, oglasio se i poznati televizijski novinar Andrija Jarak.

On je na svom Facebook profilu komentarisao slučaj, osvrćući se na mjesto na kojem se incident dogodio.

- Našao si Crkvu u kojoj ćeš Boga molit'. Stari hercegovački izraz koji se odnosi na nekoga ko sam sebe uvali u bezizlaznu situaciju. Na nezgodnom terenu. U kraju gdje žive ponosni ljudi, koji ne daju na svoje - napisao je Jarak.