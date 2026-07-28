Rusi bijesni zbog odluke Crne Gore, uputili direktnu prijetnju: "Zadržavamo pravo adekvatnog odgovora na poteze neprijatelja"

Ambasada Rusije u Crnoj Gori oštro je reagovala na odluku Podgorice da od 1. novembra uvede vize za ruske državljane, poručivši da Moskva zadržava pravo da odgovori na, kako su naveli, "poteze neprijatelja".

U saopćenju objavljenom na Telegramu ruska ambasada navodi da je odluka povezana s obavezama koje Crna Gora preuzima u procesu pristupanja Evropskoj uniji te ocjenjuje da ona predstavlja dokaz "zavisnosti vanjskopolitičkog kursa Crne Gore od vanjskog uticaja".

Udar na turizam

Iz ambasade su upozorili da bi uvođenje viznog režima moglo negativno uticati na bilateralne odnose, ali i na pojedine grane crnogorske ekonomije, prije svega turizam.

Kako navode, ruski turisti prošle godine ostvarili su 16,4 posto svih noćenja u Crnoj Gori, dok turizam učestvuje s oko 30 posto u bruto domaćem proizvodu (BDP) te zemlje.

U Moskvi smatraju da bi nova mjera mogla značajno smanjiti broj ruskih turista.

- Mora se pretpostaviti da ova mjera vjerovatno neće naići na razumijevanje i podršku među građanima Crne Gore koji žele razvijati saradnju s Rusijom - navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je zadržavanje bezviznog režima moguće i tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji, ali da za to, kako tvrde iz ambasade, ne postoji interes crnogorskih vlasti.

Najavili odgovor

Ruska ambasada upozorila je i da bi odluka mogla uticati na projekte u kojima učestvuju ruski privrednici, a koje smatra korisnim za Crnu Goru, ističući da je Moskva spremna razmotriti prijedloge za prevazilaženje pogoršanih odnosa.

- Zadržavamo pravo adekvatnog odgovora na poteze neprijatelja - poručili su iz Ambasade Rusije.

Crnogorske vlasti ranije su najavile da će ruski državljani od 1. novembra morati pribaviti vizu za ulazak u zemlju. Zahtjevi će se moći podnositi u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore i viznim centrima u Rusiji, a planirano je i uvođenje elektronskih viza.