Motociklista izvodio vratolomije na magistrali: Izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama

Na društvenim mrežama objavljena je snimka motocikliste koji je izvodio rizične vratolomije na prometnoj cesti kod Primoštena u Hrvatskoj, a video je izazvao brojne reakcije javnosti.

Njegova vožnja privukla je pažnju ljubitelja adrenalinskih sportova, koji su pohvalili njegovo umijeće i kontrolu nad motociklom. Ipak, dio građana kritikovao je odluku da ovakve poteze izvodi na prometnoj saobraćajnici.

- Može sve, ali ne možeš to raditi na prometnoj cesti. Ima mjesta gdje se to radi - jedan je od komentara.

Drugi korisnici istakli su da je motociklista talentovan, ali da magistrala nije odgovarajuće mjesto za takve performanse.

- Primošten! Magistrala nije najpametniji izbor za ovakve performanse. Dečko je dobar stunt, definitivno, ali... - navodi se u jednom komentaru.

Pojedini su upozorili i na moguće posljedice ovakve vožnje, navodeći da neočekivane situacije na cesti mogu dovesti do ozbiljnih nesreća.

Snimak je tako podijelio javnost, dok jedni hvale vještinu motocikliste, drugi smatraju da ovakvim potezima nije mjesto na prometnim cestama.