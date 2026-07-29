Dunav na historijskom minimumu: Na pojedinim mjestima rijeka se može preći pješice

Zbog dugotrajne suše, vodostaj Dunava dramatično je opao duž velikog dijela njegovog toka, naročito u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji.

Na nekim mjestima rijeka liči na baru i gotovo se može preći pješice, što već ugrožava riječni saobraćaj, ekosistem i stvara rizik od restrikcija vode.

U Srbiji je situacija najkritičnija od Bezdana do Slankamena, gdje su zabilježeni najniži nivoi vode u posljednjih pola vijeka.

Kod Bezdana je izmjeren vodostaj od minus 120 cm, što je blizu istorijskog minimuma iz 1909. godine (minus 143 cm), a prognozira se da bi do petka, 31. jula, mogao pasti i na minus 128 cm.