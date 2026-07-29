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ALARMANTNO

Dunav na historijskom minimumu: Na pojedinim mjestima rijeka se može preći pješice

U Srbiji je situacija najkritičnija od Bezdana do Slankamena, gdje su zabilježeni najniži nivoi vode u posljednjih pola vijeka

Rumunija isključila reaktor na Dunavu. Platforma X

B. S.

prije 19 minuta

Zbog dugotrajne suše, vodostaj Dunava dramatično je opao duž velikog dijela njegovog toka, naročito u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji. 

Na nekim mjestima rijeka liči na baru i gotovo se može preći pješice, što već ugrožava riječni saobraćaj, ekosistem i stvara rizik od restrikcija vode.

U Srbiji je situacija najkritičnija od Bezdana do Slankamena, gdje su zabilježeni najniži nivoi vode u posljednjih pola vijeka. 

Kod Bezdana je izmjeren vodostaj od minus 120 cm, što je blizu istorijskog minimuma iz 1909. godine (minus 143 cm), a prognozira se da bi do petka, 31. jula, mogao pasti i na minus 128 cm.

# DUNAV
# VODA
# SUŠA
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