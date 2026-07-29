Ko koči Srbiju na putu ka EU: Podijeljene članice blokiraju otvaranje novog klastera

Mapa koju je objavio "Geo Mapped", na osnovu diplomatskih izvora iz Brisela, pokazuje da većina članica EU podržava otvaranje Klastera 3, ali da se tome protive Nizozemska, zatim sve baltičke i nordijske zemlje u Uniji, kao i Hrvatska i Bugarska, što je posebno porazno jer su susjedne zemlje Srbije.

Iako Evropska komisija smatra da je Srbija ispunila tehničke uslove za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, nekoliko država članica i dalje se protivi nastavku pregovaračkog procesa, zbog čega Beograd ni nakon više godina nije ostvario novi napredak na evropskom putu.

Podijeljena Unija

Prema pisanju "Euronewsa", Evropska komisija početkom jula preporučila je otvaranje Klastera 3, koji obuhvata konkurentnost, digitalnu transformaciju, oporezivanje, ekonomsku i monetarnu politiku, carinsku uniju i finansijske usluge. Međutim, za otvaranje svakog pregovaračkog klastera potrebna je jednoglasna saglasnost svih 27 država članica Evropske unije, koja za sada nije postignuta.

Diplomatski izvori navode da dio članica smatra kako Srbija nije ostvarila dovoljan napredak u oblasti vladavine prava, reforme pravosuđa, slobode medija i izbornog procesa. Dodatni razlog za rezerve predstavlja činjenica da Beograd i dalje odbija uskladiti svoju vanjsku politiku sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije.

Hrvatska i Bugarska, s druge strane, insistiraju i na rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja prije nego što podrže dalje napredovanje Srbije u pregovorima.

Bez jednoglasnosti

Evropska komisija više puta je istakla da je proširenje jedan od strateških prioriteta Evropske unije, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu. Ipak, konačnu odluku ne donosi Komisija, nego države članice, koje moraju postići puni konsenzus.

Srbija je status kandidata dobila 2012. godine, a pristupne pregovore otvorila dvije godine kasnije. Posljednji pregovarački klaster otvorila je još u decembru 2021. godine, nakon čega je proces praktično zaustavljen.

Brisel od Srbije očekuje nastavak reformi u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, unapređenje slobode medija te postepeno usklađivanje vanjske i sigurnosne politike s Evropskom unijom.

Uprkos podršci Evropske komisije, diplomatski izvori upozoravaju da bez promjene stavova država koje trenutno blokiraju proces nije izvjesno kada bi Srbija mogla otvoriti Klaster 3 i nastaviti pregovore o članstvu.