Drama u zoološkom vrtu: Mladi lav Uganda usmrtio lavicu Tajri

Veliki šok potresao je Zoološki vrt Grada Zagreba nakon što je mladi lav Uganda u nastambi za lavove napao i usmrtio lavicu Tajri.
Iz Zoološkog vrta Grada Zagreba saopćili su na svom zvaničnom Facebook profilu da su sukobi među divljim životinjama dio njihovog prirodnog ponašanja.
- Mladi lav Uganda napao je lavicu Tajri i usmrtio je. Među divljim životinjama dolazi do sukoba, što je dio njihovog prirodnog ponašanja - naveli su iz Zoološkog vrta.
Istakli su da su mladi lavovi životinje velike snage i veličine, zbog čega je njihovo upoznavanje i spajanje, uz veliku pažnju zaposlenih, bilo praćeno nizom sigurnosnih mjera.
Kako navode, lav i lavica uspješno su spojeni 10. jula u pomoćnom prostoru, dok su od 21. jula zajedno boravili u vanjskom dijelu nastambe Lavlja stijena Kidepo.
Dobro se slagali
- Par se dobro slagao i nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog događaja - saopćili su iz Zoološkog vrta.
Dodali su da su odmah nakon napada preduzete sve mjere radi zaštite ljudi i životinja.
Preduzete mjere
- Čim smo saznali za napad mladog lava na lavicu, preduzeli smo sve mjere vezane za sigurnost ljudi i životinja. U saradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat ćemo utvrditi zašto je došlo do ovog tragičnog događaja - naveli su.
Uganda i Tajri u Zagreb su stigli radi uzgoja u okviru Evropskog uzgojnog programa.
Sjeverna populacija afričkog lava, kojoj pripadaju, na Crvenoj listi Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) ima status ugrožene vrste (EN). U divljini je ostalo svega oko 250 jedinki ove populacije, zbog čega je njihov uzgoj pod ljudskom brigom od velikog značaja.
Lav Uganda star je pet godina i stigao je iz francuskog Sigeana (Sigéana), dok je lavica Tajri, koja je došla iz mađarskog Vesprema (Veszprém), bila godinu dana starija.
Par lavova u Zagreb je stigao nedavno, a javnosti su predstavljeni prije samo pet dana.
U Zoološkom vrtu već borave i dvadesesedmoogodišnje lavice Ajana (Ayana) i Njota (Nyota) iz južne populacije afričkih lavova, prenosi Jutarnji.