Drama u zoološkom vrtu: Mladi lav Uganda usmrtio lavicu Tajri

Iz Zoološkog vrta Grada Zagreba saopćili su na svom zvaničnom Facebook profilu da su sukobi među divljim životinjama dio njihovog prirodnog ponašanja.

Veliki šok potresao je Zoološki vrt Grada Zagreba nakon što je mladi lav Uganda u nastambi za lavove napao i usmrtio lavicu Tajri.

- Mladi lav Uganda napao je lavicu Tajri i usmrtio je. Među divljim životinjama dolazi do sukoba, što je dio njihovog prirodnog ponašanja - naveli su iz Zoološkog vrta.

Istakli su da su mladi lavovi životinje velike snage i veličine, zbog čega je njihovo upoznavanje i spajanje, uz veliku pažnju zaposlenih, bilo praćeno nizom sigurnosnih mjera.

Kako navode, lav i lavica uspješno su spojeni 10. jula u pomoćnom prostoru, dok su od 21. jula zajedno boravili u vanjskom dijelu nastambe Lavlja stijena Kidepo.

Dobro se slagali

- Par se dobro slagao i nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog događaja - saopćili su iz Zoološkog vrta.

Dodali su da su odmah nakon napada preduzete sve mjere radi zaštite ljudi i životinja.

Preduzete mjere

- Čim smo saznali za napad mladog lava na lavicu, preduzeli smo sve mjere vezane za sigurnost ljudi i životinja. U saradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat ćemo utvrditi zašto je došlo do ovog tragičnog događaja - naveli su.

Uganda i Tajri u Zagreb su stigli radi uzgoja u okviru Evropskog uzgojnog programa.

Sjeverna populacija afričkog lava, kojoj pripadaju, na Crvenoj listi Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) ima status ugrožene vrste (EN). U divljini je ostalo svega oko 250 jedinki ove populacije, zbog čega je njihov uzgoj pod ljudskom brigom od velikog značaja.

Lav Uganda star je pet godina i stigao je iz francuskog Sigeana (Sigéana), dok je lavica Tajri, koja je došla iz mađarskog Vesprema (Veszprém), bila godinu dana starija.

Par lavova u Zagreb je stigao nedavno, a javnosti su predstavljeni prije samo pet dana.

U Zoološkom vrtu već borave i dvadesesedmoogodišnje lavice Ajana (Ayana) i Njota (Nyota) iz južne populacije afričkih lavova, prenosi Jutarnji.