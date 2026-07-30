Fekalije se izlile u more u Crnoj Gori, ambulante pune zaražene djece koja su u ozbiljnim problemima

Laboratorijske analize potvrdile su loš kvalitet vode na dijelu crnogorskog primorja, što je dovelo do velikihn problema u jeku turističke sezone.

Zbog toga je zabranjeno kupanje na lokacijama Žukotrlica 02 i Žukotrlica 03 na barskoj plaži Žukotrlica u Šušnju. Crvene zastavice koje znače zabranu kupanja postavljene su i na kupalištima Slovenska plaža 01 i Pržno u Budvi.

Kako se navodi, uočeno je izlivanje otpadnih voda u more kod Šušanjske plaže, praćeno pojavom mutne vode i neprijatnim mirisom. Hitno su obaviještene nadležne službe, a zabrana kupanja ostat će na snazi sve dok nove analize ne potvrde poboljšanje kvaliteta vode.

Ljekari su istakli da je situacija posebno zabrinjavajuća za najmlađe kupače. Tamošnje ambulante prepune su djece sa identičnim simptomima – dijareja, povraćanje, malaksalost i povišena temperatura. Pedijatri su naveli da su glavni uzrok opasne bakterije u plićaku, koje se razvijaju i šire upravo kao posljedica izlivanja kanalizacije u more.