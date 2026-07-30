Uhapšen Željko Kerum

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je u srijedu navečer u Veloj Luci, saznaje Slobodna Dalmacija. Prema dostupnim informacijama, priveden je tokom manifestacije posvećene Oliveru Dragojeviću.

Prema navodima tog lista, hapšenje je povezano s istragom u aferi poznatoj kao "Konoba Pršut", koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U predmetu je, navodno, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu.

Za sada nisu poznati detalji krivičnog postupka niti su nadležna tijela objavila službene informacije o slučaju.