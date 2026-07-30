Fekalije u moru: Turisti upozoreni, popularna plaža i dalje pod zabranom

Kupanje na jednom od kupališta crnogorskog primorja i dalje nije dozvoljeno nakon što su nove analize pokazale da kvalitet morske vode nije zadovoljavajući.

Zabrana kupanja ostala je na snazi na kupalištu Pržno u Budvi, gdje je ponovljenim ispitivanjem ponovo utvrđen loš kvalitet vode. Na toj lokaciji i dalje je postavljena crvena zastavica, koja upozorava kupače da ne ulaze u more.

Nadležno Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore saopćilo je da su na drugim ranije problematičnim lokacijama rezultati sada bolji. Na kupalištu Slovenska plaža 01 u Budvi, kao i na lokacijama Žukotrlica 02 i Žukotrlica 03 u Baru, voda je ponovo ocijenjena sigurnom za kupanje i rekreaciju.

Institut za biologiju mora nastavit će dodatna mjerenja na području Pržnog, a javnost će biti obaviještena nakon novih analiza. Rezultati su dostavljeni i nadležnoj inspekciji.

Tokom redovnog ispitivanja kvaliteta vode duž crnogorske obale analizirano je 114 lokacija. Većina kupališta imala je odličan ili dobar kvalitet vode, ali je na pojedinim mjestima utvrđeno zagađenje koje je zahtijevalo hitne mjere.

Nadležni apeluju na kupače da poštuju oznake na plažama i ne ulaze u more tamo gdje je postavljena crvena zastavica.